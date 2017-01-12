لرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب يزعم تلقيه عرض لمشروع بملياري دولار من شركة في دبي

وكالات ا ف ب- ورويترز- هاجم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب امس الأربعاء وكالات الاستخبارات الاميركية واتهمها بتسهيل تسريب الملف الروسي، قائلا إن ذلك امرا “مخزيا”، كما اشار خلال مؤتمر صحافي أنه رفض صفقة بقيمة ملياري دولار في دبي نهاية الاسبوع الماضي، قائلا:" اتصل بي حسن داماك من دبي (ويقصد مؤسس شركة داماك- المحرر) وعرض علي نهاية الأسبوع الماضي صفقة بقيمة ملياري دولار في دبي”، مضيفا “لم أكن ملزما برفض العرض، لكنه يتحتم علي كرئيس تفادي التضارب في المصالح “.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في نيويورك، متطرقا الى ما كشفته وسائل الاعلام عن وجود معلومات استخباراتية تتحدث عن ملفات روسية تشكل خطرا عليه، “اعتقد انه امر مخز، مخز، ان تسمح وكالات الاستخبارات (بنشر) معلومات تبين انها مغلوطة وزائفة”.

وأوردت وسائل إعلام بينها شبكة “سي إن إن” وصحيفة “نيويورك تايمز″ الثلاثاء أن قادة أجهزة الاستخبارات أبلغوا الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما والرئيس المنتخب وأعضاء في الكونغرس نهاية الأسبوع الماضي بوجود معلومات تفيد بان روسيا تملك ملفا ضد الرئيس المنتخب وفيه مزاعم جنسية قذرة، وسخر منها ترامب بقوله إنه مهووس بالنظافة بعد أن سمع بملخص من 35 صفحة نشر موقع “بازفيد” مضمونها بالكامل مع مزاعم لا يمكن تصديقها مثل هوس ترامب بالإقامة في غرفة فندق نزل فيها أوباما وزوجته بغرض لا أخلاقي. وشبه ترامب صباح الاربعاء في رسائل على تويتر، طريقة التعامل معه باساليب “ألمانيا النازية”، وسئل عن هذه النقطة خلال المؤتمر الصحافي، فقال “هذا امر لكانت المانيا النازية فعلته، وقد فعلته. ارى من المخزي نشر هذه المعلومات المغلوطة والزائفة والتي لم تحصل إطلاقا”.

واكد ترامب الاربعاء في نيويورك ان معلومات الاستخبارات التي تشير الى وجود ملفات روسية ضده هي “امر اختلقه” خصومه بعد أن كلف أعضاء بالحزب الجمهوري شركة بريطانية جمع معلومات عن علاقة ترامب وروسيا، ثم تولى أعضاء في الحزب الديمقراطي تمويل عمل الشركة وهي شركة بريطانية خاصة يديرها عميل استخبارات بريطاني سابق. وتابع أنه ” ما كان ينبغي أبدا نشر ” مزاعم غير مؤكدة عنه وقدم الشكر لوسائل الإعلام الأمريكية التي أبدت تشككها من أحد التقارير المعارضة بشأن تعاملاته مع روسيا التي نشرها موقع (بازفيد). واكد ترامب انه تخلى عن ادارة امبراطوريته لابنيه اريك ودونالد جونيور طوال ولايته الرئاسية، واعدا بان يتيح ذلك تجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الابيض.

وقال ترامب “ابناي الموجودان هنا، دون واريك، سيديران الشركة. سيديرانها في شكل مهني جدا”، موضحا ان ابنته ايفانكا ستقطع ايضا علاقاتها مع امبراطورية ترامب الاقتصادية وتركز على شؤون عائلتها في واشنطن. كما اكد الرئيس المنتخب سيكون الشخص “الذي ينشئ اكبر عدد من الوظائف”. وقال ترامب في مؤتمره الصحافي الاول منذ أشهر “سنولد وظائف. قلت انني ساكون الشخص الذي يخلق اكبر عدد من الوظائف”، لافتا الى ان العديد من الشركات تعهدت ممارسة انشطتها في الولايات المتحدة.