فرار عميل بريطاني سابق مشتبه بتسريبه ملفا ملفقا ضد ترامب

فر عميل استخبارات بريطاني سابق يشتبه بأنه مرر ملفا ملفقا سربه لعضو الكونغرس جون ماكين وويوحي الملف أن ترامب وقع ضحية ابتزاز في شريط جنسي لدى الروس، بحسب صحيفة تلغراف. وقالت الصحيفة إن كشف هوية العميل السابق دفعه للفرار من منزله في منطقة سوري، الذي تبلغ قيمته قرابة مليون ونصف المليون جنيه استرليني، وتحدثت الصحيفة مع أحد جيرانه الذي قال إن كريستوفر ستيل طلب منه الاعتناء بقطته لأنه سيغادر بيته مع زوجته وأولاده لعدة أيام.

وكان التقرير المؤلف من 35 صفحة يورد مزاعم وجود صلات بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وروسيا، مع مزاعم من تمكن الروس من الإيقاع بـ ترامب بصور جنسية له في فندق روسي مع غانية، ووصف التقرير بأنه يمتلئ بالأخطاء الإملائية





وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قد نقلت أمس الأربعاء، أن عميلا سابقا في الاستخبارات البريطانية يعمل حاليا مديرا لمركز استشارات هو مصدر التقرير المثير للجدل الذي نشر الثلاثاء، بشأن وجود علاقات سرية بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالدترامبوروسيا.

و

يتضمن التقرير، معلومات كثيرة لم يتحقق من صحتها وبينها امتلاك الاستخبارات الروسية وثائق ومعلومات محرجة لترامب ويمكن استخدامها ضده لابتزازه ولا سيما اشرطة فيديو ذات مضمون جنسي لرجل الأعمال مع مومسات في موسكو، نشره موقع «بازفيد» الثلاثاء.

وأكدت «وول ستريت جورنال»، أن التقرير الواقع في 35 صفحة والذي أكد ترامب أنه «ملفق بالكامل» أعده كريستوفر ستيل، العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطانية «ام آي 6» والذي يعمل حاليا مديرا لمؤسسة الاستشارات اللندنية «اوربيس بزنس انتليجنس» التي توظف عملاء استخبارات سابقين.

وبحسب الصحيفة النيويوركية، فإن كريستوفر ستيل، 52 عاما، عمل لسنوات عديدة في موسكو لحساب جهاز «ام آي 6» ويحظى بسمعة مرموقة في عالم الاستخبارات.

من جهته نقل صحفي في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن مصدر لم يسمه، أن معد التقرير ليس عميل الاستخبارات البريطانية فحسب بل أشخاص كثر.

وأضاف المصدر، أنه إضافة إلى الفيديو ذي المضمون الجنسي هناك تسجيلات عديدة بينها تسجيل صوتي.