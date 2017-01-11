آبار للاستثمار في أبوظبي تتجه للاستثمار في إصدار أسهم لأوني كريديت الإيطالي

(رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة آبار للاستثمار في أبوظبي تتجه للشراء في إصدار سندات قادم لبنك أوني كريديت الإيطالي بقيمة 13 مليار يورو (14 مليار دولار) لإبقاء حصتها البالغة خمسة بالمئة في أكبر مصرف ب‍إيطاليا دون تغيير.

ومن المتوقع أن يدشن أوني كريديت إصداره الضخم الشهر القادم في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا لتعزيز رأسماله تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جان بيير موستير.

وقال أحد المصادر إن آبار للاستثمار لديها الثقة في إستراتيجية البنك المستقبلية.

ولكي تبقي شركة آبار للاستثمار حصتها عند المستويات الحالية ستحتاج إلى استثمار نحو 650 مليون يورو.

ولم يعلق أوني كريديت أو آبار للاستثمار.