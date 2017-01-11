شروق و"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" توقعان مذكرة بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق" اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار استراتيجيتها القائمة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لاسيما في المجالات التي تتعلق بدعم ريادة الأعمال.

وقع المذكرة سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق" وسعادة عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب المذكرة سينسق الجانبان فيما بينهما لتطوير المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دبي والشارقة ضمن جميع القطاعات وسيعملان على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق رؤيتي حكومتي دبي والشارقة بغية تطوير خدمات ترقى إلى تطلعات المتعاملين لما لذلك من أثر إيجابي في الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال إن هذه المذكرة بادرة إيجابية للغاية نستهل بها العام الجديد تؤكد أهمية تبني منهجية التكامل في العمل وترسيخ أطر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارات الدولة بما يخدم توجهات الامارات في هذا السياق.

وأضاف " : إننا نهدف من خلال هذا التعاون مع مؤسسة رائدة في دعم ريادة الأعمال في الدولة مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الشارقة ودبي، فتبادل الخبرات التي تملكها كل من " شروق" والمؤسسة سيعمل على توفير أرضية صلبة تستفيد منها هذه المشاريع في تخطي التحديات التي تواجهها لاسيما في بداية مرحلة عملها".

وأوضح أن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تبلغ نحو 60 بالمائة في وقت تستهدف الدولة الوصول بهذه النسبة إلى 70 بالمائة بحلول 2021 وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ما يزيد على 94 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وفقا لوزارة الاقتصاد في وقت وصل عددها في الدولة إلى 350 ألف شركة منها 45 ألفا في إمارة الشارقة وتتيح هذه الشركات بمجملها فرص عمل لما نسبته 86 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص المحلي وهذا من شأنه أن يوضح مدى أهمية تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

وذكر المدير التنفيذي لـ" شروق " أن فريقي العمل سيعكفان على تحديد القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة للتركيز عليها وتوجيه رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم فيها وبحث سبل تسهيل مزاولة الأعمال الريادية وتذليل أي معوقات قد تعترضها وقال :" من جهتنا فإننا سنقدم كل الدعم اللازم لإنجاح وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم" .

من جانبه قال سعادة عبد الباسط الجناحي إن حكومة الإمارات وضعت ضمن أولوياتها دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد معدلات تطور كبيرة خلال العقد الماضي موضحا أن المؤسسةوضعت خطة تطوير لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021 واستراتيجيات لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن خطة دبي 2021 وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني إضافة لعديد من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها بهدف المساهمة بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة بالتنسيق مع خطة دبي 2021 ووفق رؤية دولة الإمارات 2021.

وأكد الجناحي أن توقيع هذه الشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" من شأنه الارتقاء بمستوى ريادة الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دولة الإمارات بشكل عام وستسهم في تعزيز تبادل وجهات النظر والتجارب العملية المتعلقة بتطوير قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما سينعكس إيجابيا على الناتج المحلي لاقتصاد اماراتي الشارقة ودبي.