السعودية تعتزم إصدار صكوك إسلامية الشهر القادم

ذكرت صحيفة بريطانية متخصصة بالأعمال أن المملكة العربية السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- تعتزم إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال شهر فبراير/شباط القادم.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت صحيفة "فاينانشل تايمز" عن مصادرها إن كلاً من بنك "إتش إس بي سي" وجي بي مورغان و"سيتي بنك" مرشحون لاختيارهم كمنظمين للإصدار المزمع للصكوك السعودية.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال، مؤخراً، إنه يتوقع أن تستأنف المملكة إصدار سندات محلية بالريال في الربع الأول من 2017 وبشكل شهري.

كما صرح محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي أن السعودية تخطط لاقتراض ما بين 10 و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 وحوالي 70 مليار ريال من السوق المحلية.

وكانت السعودية -التي تعاني من عجوز في ميزانيتها العامة منذ 3 سنوات- أنهت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 الطرح الأول للسندات الدولية بقيمة 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار جهود تغطية العجز الناجم عن تراجع أسعار النفط.