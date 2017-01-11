Arabian business
سياسة واقتصاد

الهيئة العامة الترفيه: هدفنا نشر السعادة في المجتمع السعودي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الهيئة العامة الترفيه: هدفنا نشر السعادة في المجتمع السعودي

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن صالح المدني إن "الهيئة" تهدف لإيجاد فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تحقق أهداف الهيئة بنشر السعادة في المجتمع.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال "المدني" إن الهيئة العامة الترفيه تحرص على أن تكون فعالياتها وأنشطتها متناسبة مع جميع فئات المجتمع وأفراده، مشيراً إلى أن من حق كل من العائلات والشباب حضور فعاليات تتناسب معهم.

 

وجاء ذلك تعليقاً على دعم الهيئة لفعالية "حنا معك" التي أقيمت في مركز معارض الرياض بمناسبة ذكرى البيعة، وتضمنت عروضاً شعبية وعرض أوبريت وأنشطة ترفيهية أخرى.

 

وكان قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه أحد القرارات الملكية التي تزامنت مع إعلان السعودية لرؤيتها المستقبلية 2030، بهدف دعم وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة، وذلك لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة.

 

وكانت "الهيئة" بدأت في شهر سبتمبر/أيلول 2016 بإطلاق فعاليات في العاصمة الرياض ومن ثم محافظة جدة غرب البلاد، في محاولة منها لبدء نشاطاتها على نطاق واسع داخل المملكة.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

قطاع الترفيه في السعودية ...بداية لعصر انفتاح جديد

وزارة العمل السعودية تستثني المراكز الترفيهية والمطاعم من الإغلاق عند 9 ليلاً

سيكس فلاغز تبدأ مباحثاتها مع الرياض لتنفيذ مشروعاتها الترفيهية في السعودية

الأمير محمد بن سلمان يوافق لمجموعة سيكس فلاغز الأمريكية الترفيهية بالاستثمار في السعودية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

كيف تعثر على أحد أفراد أسرتك المفقود على طريق الهجرة؟

أمازون تخطط لخلق 100 ألف وظيفة بدوام كامل في أمريكا خلال عام ونصف

10 محطات جديدة في الدورة الخامسة لـ"القمة العالمية للحكومات" بدبي 12 فبراير

ترامب يبحث مع أقطاب التكنولوجيا إصلاح برنامج تأشيرات العمالة الماهرة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

144 حادث مروري في فترة الضباب الصباحية بدبي

هل ستقدم التقنية في 2017 تجربة المستخدم المطلوبة؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »