الهيئة العامة الترفيه: هدفنا نشر السعادة في المجتمع السعودي

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن صالح المدني إن "الهيئة" تهدف لإيجاد فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تحقق أهداف الهيئة بنشر السعادة في المجتمع.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال "المدني" إن الهيئة العامة الترفيه تحرص على أن تكون فعالياتها وأنشطتها متناسبة مع جميع فئات المجتمع وأفراده، مشيراً إلى أن من حق كل من العائلات والشباب حضور فعاليات تتناسب معهم.

وجاء ذلك تعليقاً على دعم الهيئة لفعالية "حنا معك" التي أقيمت في مركز معارض الرياض بمناسبة ذكرى البيعة، وتضمنت عروضاً شعبية وعرض أوبريت وأنشطة ترفيهية أخرى.

وكان قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه أحد القرارات الملكية التي تزامنت مع إعلان السعودية لرؤيتها المستقبلية 2030، بهدف دعم وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة، وذلك لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة.

وكانت "الهيئة" بدأت في شهر سبتمبر/أيلول 2016 بإطلاق فعاليات في العاصمة الرياض ومن ثم محافظة جدة غرب البلاد، في محاولة منها لبدء نشاطاتها على نطاق واسع داخل المملكة.