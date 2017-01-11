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سياسة واقتصاد

وفاة السفير الإماراتي و5 دبلوماسيين إمارتيين في هجوم إرهابي في أفغانستان

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
وفاة السفير الإماراتي و5 دبلوماسيين إمارتيين في هجوم إرهابي في أفغانستان
صورة أرشيفية من وام لتسلم الرئيس الأفغاني أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى كابول.

وفاة السفير الإماراتي و5 دبلوماسيين إمارتيين  في هجوم إرهابي في أفغانستان، وجاء الإعتداء الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه اصابة سعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.

وتأتي زيارة سعادة سفير الدولة إلى قندهار في مهمة انسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الشقيق شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية والتوقيع على إتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار علاوة على وضعه حجر الأساس أيضا لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

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