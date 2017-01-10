السعودية: الحاصلون على السجلات التجارية غير ممنوعين من التسجيل في حساب المواطن

ذكر مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن التسجيل في برنامج (#حساب_المواطن) غير إلزامي وأن الذين لا يريدون صرف مبالغ الدعم لهم لا يجبرون على ذلك.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية أمس الإثنين عن مصدرها إن "حساب المواطن" لا يمنع الحاصلين على سجل تجاري من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، موضحاً أن المعيار الأساسي للدعم هو الدخل الشهري لرب الأسرة.

وقال المصدر أن مستفيدي الضمان الاجتماعي سيمنحون دعماً يعتبر الأكبر والأعلى من بقية الفئات الأخرى. أما الفئة الثانية فستعطى دعما حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتستبعد الخامسة والأخيرة التي تمثل الفئة الغنية من الدعم.

وأضاف أن معادلة حساب الأسرة لم تقر رسميا، وسيعلن عن هذه السياسات قريبا، مبينا أن تحديد شرائح الفئات ومبالغ الدعم التي أعلن عنها هي تقديرية وليست نهائية.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

ومن المقرر أن يكون التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر منصة إلكترونية، سيتم إطلاقها في الأول من فبراير/شباط القادم، علماً أنه سيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.