Arabian business
سياسة واقتصاد

وزارة العمل السعودية تقيم أهلية المستفيدين من حساب المواطن بشكل دوري

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 10 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة العمل السعودية تقيم أهلية المستفيدين من حساب المواطن بشكل دوري

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن برنامج (#حساب_المواطن) لا يميز بين نوع الوظيفة والحالة الوظيفية في اتخاذ قرار استحقاق صرف حساب المواطن وأن تقييم أهلية المستفيدين يتم بشكل دوري إضافة إلى أنه يمكن إعادة التقديم بعد 3 أشهر.

 

ووفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية، قالت وزارة العمل إن احتساب دخل الأسرة سيكون ابتداءً من دخل رب الأسرة، الذي يعتبر هو الدخل الأساسي للأسرة السعودية وهي المبالغ من أي مصدر دخل دوري سواءً كان سنوياً أو شهرياً، كما يتم النظر حالياً في آلية معاملة دخل أفراد الأسرة الآخرين، ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

 

كما أن آلية الاستحقاق للمواطنين سواءً كانوا من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو لم يستفيدوا منه في هذا البرنامج ستتم مراجعته من قبل فريق العمل بعد تقديم الطلب.

 

وقالت الوزارة "إنه سيتم إرسال رسالة نصية للمسجلين بحالة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية، وبعد قبول الطلب سيتم التحقق من البيانات المدخلة لحساب استحقاق الأهلية، بالإضافة إلى أنه يمكن متابعة حالة الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية".

 

وأضافت "يمكن للمواطنين التأكد من أهلية الاستحقاق من خلال البوابة الإلكترونية، وكذلك سيتم إرسال رسالة نصية للمسجلين لإخبارهم بحالة الأهلية، كما سيتم احتساب الاستحقاق بناء على دخل الأسرة، وعدد أفرادها. وستكون البدلات التي تدفع للمواطنين المقدمين في برنامج حساب المواطنين نقدية يتم تحويلها مباشرة إلى حساب المستفيد المستحق، كذلك سيتم صرف مبالغ البدل للمستفيدين قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه، إضافة إلى أن تقييمه سيكون بشكل دوري".

 

وأكدت الوزارة أن "البرنامج سيشمل بعض الأسر غير السعودية كأولاد الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وفئة حاملي بطاقة التنقل، كما أن البدل سيشمل الأسر السعودية ذوي الدخل المتوسط والمنخفض".

 

وأضافت الوزارة: إن البدل سيقدم لرب الأسرة سواء ذكرا أو أنثى حسب الحالة، وهذه الأسرة تكون قاطنة في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين، وكذلك البنات غير المتزوجات في حال كن يسكنَّ نفس المسكن، وتم اختيار الأسرة بدلا من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من البدل، نظرا لكونها الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي.

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

 

ومن المقرر أن يكون التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر منصة إلكترونية، سيتم إطلاقها في الأول من فبراير/شباط القادم، علماً أنه سيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الرياض تصدر دليلاً إرشادياً لبرنامج حساب المواطن

السعودية: برنامج حساب المواطن يشمل المتقاعدين والعسكريين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض

ما هي أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت في السعودية خلال ٢٠١٦؟

السعودية: لا رفع للدعم قبل تطبيق حساب المواطن

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

آبار للاستثمار في أبوظبي تتجه للاستثمار في إصدار أسهم لأوني كريديت الإيطالي

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

شروق و"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" توقعان مذكرة بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة

اتفاق قطري لبناني على تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

سامسونج الخليج تكشف النقاب في دولة الإمارات عن سلسلة هواتفها الذكية الأحدث

فيديو: الصين تفتتح أضخم ممشى عائم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »