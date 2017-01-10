الهلال الأحمر ينفي طرح 35 ألف وظيفة للسعوديين

نفى مصدر مسؤول في هيئة الهلال الأحمر السعودي ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المتعددة ومنها "الواتساب" عن طرح الهيئة لنحو 35 ألف وظيفة لحاملي الشهادتين الثانوية العامة والابتدائية براتب شهري 9500 ريال (2534 دولار).

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أكد المصدر في بيان للهيئة، أمس الإثنين، أن هذا الإعلان يتم تداوله بين الحين والآخر منذ أكثر من سنتين، وأن "الهيئة" منذ تأسيسها بمسمى "جمعية"، وتحويلها إلى مسمى "هيئة" لم تطرح أو تعلن عن هذا الكم الكبير من الوظائف، مؤكداً أن ما يتم تداوله خال من الصحة تماماً.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، والتي تتمثل في موقع الهيئة الرسمي (www.srca.org.sa) أو البيانات والأخبار الرسمية التي تصدرها الهيئة في الصحافة السعودية، إضافة لحسابها الرسمي في موقع تويتر.