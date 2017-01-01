الصور الأولى للمشتبه به في هجوم اسطنبول

قالت صحيفة ديلي ميل نقلا عن مسؤولين أتراك نشروا الصور الأولى للمشتبه به في هحوم اسطنبول إنها تعتقد أنه من جنسية أفغانية أو شيشانية في تنظيم 'شرق تركستان' التابع لداعش.

ونقلت رويترز ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية إن ثلاثة لبنانيين لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع على ملهى ليلي باسطنبول وراح ضحيته 39 شخصا.

وأضافت أن أربعة لبنانيين آخرين أصيبوا في الهجوم الذي شنه مسلح ببندقية آلية على مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في الملهى المزدحم الواقع على شاطئ مضيق البوسفور.

وقالت الوزارة إن القتلى هم إلياس ورديني وهيكل مسلم وريتا الشامي.

وقال مسؤولون إن مواطنين من تركيا والسعودية والمغرب وليبيا وإسرائيل ومواطن يحمل الجنسيتين التركية والبلجيكية وامرأة فرنسية من أصل تونسي لقوا حتفهم في الهجوم.