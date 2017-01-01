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سياسة واقتصاد

الصور الأولى للمشتبه به في هجوم اسطنبول

أريبيان بزنس
الأحد، 1 يناير 2017

قالت صحيفة ديلي ميل نقلا عن مسؤولين أتراك نشروا الصور الأولى للمشتبه به  في هحوم اسطنبول إنها تعتقد أنه من جنسية أفغانية أو شيشانية في تنظيم 'شرق تركستان' التابع لداعش.

 

ونقلت رويترز  ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية إن ثلاثة لبنانيين لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع على ملهى ليلي باسطنبول وراح ضحيته 39 شخصا.

وأضافت أن أربعة لبنانيين آخرين أصيبوا في الهجوم الذي شنه مسلح ببندقية آلية على مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في الملهى المزدحم الواقع على شاطئ مضيق البوسفور.

وقالت الوزارة إن القتلى هم إلياس ورديني وهيكل مسلم وريتا الشامي.

وقال مسؤولون إن مواطنين من تركيا والسعودية والمغرب وليبيا وإسرائيل ومواطن يحمل الجنسيتين التركية والبلجيكية وامرأة فرنسية من أصل تونسي لقوا حتفهم في الهجوم.

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