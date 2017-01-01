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سياسة واقتصاد

صورة شابة فلسطينية بين ضحايا هجوم اسطنبول

أريبيان بزنس
الأحد، 1 يناير 2017
صورة شابة فلسطينية بين ضحايا هجوم اسطنبول
الشابة ليان إلى اليسار وصورة الشرطية التي كانت على مدخل الملهى لتفتيش السيدات

نشرت صحف فلسطينية على الإنترنت صورة الفتاة ليان ناصر وهي شابة فلسطينية بين ضحايا هجوم اسطنبول، و لقيت الشابة ليان ناصر (19 عاما) من الطيرة مصرعها في عملية اطلاق النار في اسطنبول فجر اليوم الاحد.

وكان اعلن عن الشابة مفقودة ، وبعد البحث عنها عثر على جثتها وقد فارقت الحياة متأثرة بجراحها جراء تعرضها لاصابة بالغة في العملية الارهابية التي راح ضحيتها 40 شخصا واصيب العشرات .

وكانت المرحومة ليان تواجدت برفقة 3 من صديقاتها وجميعهن من بلدة الطيرة في فلسطين المحتلة، وكن في مكان العملية ،  حيث اسفر الهجوم عن مصرع ليان متأثة بجراحها فيما اصيبت شابة اخرى باصابات متوسطة جراء اصابتها بعيار ناري في قدمها وذراعها ، اما الشابة الثالثة فاصيبت باصابات طفيفة , فيما لم تصب الشابة الرابعة بأذى ونجت من الحادث.

 

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عائلة الشابة المصابة باطلاق النار والتي وصفت اصابتها بالمتوسطة تواصلت معها صباح اليوم ، حيث تحدث اليها والدها واطمأن على سلامتها، واكد والدها ان حالتها مستقرة وان اصابتها متوسطة في القدم والذراع جراء اطلاق النار. والدا الشابة المصابة اكدا انهما عاشا حالة من الخوف بعد انتشار الاخبار عن اصابة ابنتهما وانهما اطمأنا بعد ان تحدثا اليها مؤكدين ان القنصلية الاسرائيلية في تركيا تتتواصل معها وتحتلن العائلات اولا بأول عن وضع المصابات .

وتحدثت احدى الشابات من الطيرة والتي كانت مع صديقاتها ال3 في مكان العملية ، اكدت انها بخير ووصفت ما حصل :” عند سماع اطلاق النار انبطحنا على الارض وحاولنا الاختباء ؛والان نحاول ان نعرف ما حل بمصير صديقتنا”!

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