سعودية ولبنانية وأردنية وليبية وتونسية، جنسيات الضحايا العرب في هجوم اسطنبول

صرحت الداخلية التركية الأحد أن بين ضحايا الاعتداء الذي نفذه مسلح في ملهى ليلي في اسطنبول ليلة الاحتفال بالعام الجديد مواطنين من عدة بلدان عربية.

وأضافت أن رعايا من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا ضمن ضحايا الاعتداء، فيما أشارت مصادر أردنية نقلا عن وزارة الخارجية الأردنية عن مقتل ثلاثة مواطنين أردنيين وجرح أربعة ضمن العملية التي إستهدفت مطعما شهيرا في إسطنبول.

وهو رقم مرشح للزيادة بين الأردنيين الذين سهروا في ذلك المطعم ليلة رأس السنة حسب مصادر رأي اليوم المقربة من السفارة الأردنية في انقرة.

نقلت صحيفة الرياض السعودية عن القائم بأعمال القنصل في اسطنبول أن خمسة مواطنين سعوديين من بين 39 شخصا لاقوا حتفهم ونحو 10 سعوديين أصيبوا أيضا في الهجوم مضيفة أن القنصلية تتواصل مع السلطات التركية لمعرفة عدد المصابين بالتحديد، وفقا لرويترز.

وأعلنت مصادر أردنية وفاة ثلاثة أردنيين وإصابة أربعة آخرين في الهجوم الإرهابي، كما أكدت الخارجية التونسية وفاة تونسيين ضمن ضحايا الاعتداء.

وقال أقارب إن اثنين من اللبنانيين قتلا في الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول الليلة الماضية والذي راح ضحيته 39 شخصا.

وقالت أسرة إلياس ورديني لقناة الجديد اللبنانية إنها أخطرت رسميا بوفاته.

وقالت أسرة هيكل مسالم وهو رجل لبناني آخر في تصريح لرويترز إنها تلقت إخطارا بوفاته.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن عددا من اللبنانيين بين المصابين في الهجوم الذي فتح فيه مسلح النار على محتفلين بالعام الجديد في ملهى ليلي على شاطئ البوسفور.

وكانت وزارة الداخلية التركية كشفت أن الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة أوقع 39 قتيلا من بينهم 16 أجنبيا على الأقل وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه.