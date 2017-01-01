محمد بن راشد يعتمد الشعار الرسمي لـ"عام الخير 2017"

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشعار الرسمي لـ"عام الخير 2017" لتستخدمه الجهات المحلية والحكومية والإعلامية في جميع الحملات والبرامج والمبادرات الخاصة بعام الخير خلال عام 2017.

ويعكس تصميم الشعار المبتكر دلالات عام الخير فيما تم تضمين محاور عام الخير الثلاثة في الشعار وهي المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن إضافة إلى عام 2017.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ"عام الخير" في تصريح له بهذه المناسبة إن الشعار الرسمي لعام الخير ــ الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ــ سيتم تزويد الجهات كافة به بدءا من اليوم الأول من شهر يناير، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأكد معاليه أن التفاعل الرسمي والمجتمعي الكبير مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "عام الخير" سيسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات عام الخير متوقعا مبادرات نوعية ونجاحا استثنائيا لهذا العام.

وأضاف " أننا نتوقع مشاركة قوية من القطاع الخاص والفعاليات المجتمعية لترجمة رؤية صاحب السمو رئيس الدولة كي يتم تحقيقها بحلول نهاية عام 2017 ".. فيما يمكن الحصول على المواد والعناصر الفنية كافة الخاصة بالشعار من خلال مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وذلك من خلال التواصل مع البريد الإلكتروني التالي // info@pdo.gov.a//.

وأوضح معالي القرقاوي أن كلمة " الخير" تشكل مرتكز الشعار حيث صمم حرف " الراء " فيها على هيئة سعفة شجرة نخيل لما تمثله النخلة من قيمة معنوية وثقافية كبيرة في دولة الإمارات واقترانها بهوية الدولة وجغرافيتها وتراثها .

وأضاف أن النخلة تحديدا احتلت مكانة خاصة في قلب رائد الخير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " حيث اهتم بها رحمه الله بشكل كبير وعمل على زراعة الملايين من أشجار النخيل في واحات الدولة ومدنها وصحاريها حتى أن دولة الإمارات سجلت رقما عالميا خلال عام 2009 بوجود أكبر عدد من أشجار النخيل فيها على مستوى العالم بالنسبة لمساحتها.

وبين أنه روعي عند تصميم الشعار تضمين خصوصية دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اختيار سبع وريقات في السعفة على كلا الجانبين حيث تمثل تلك في أحد الجانبين عدد إمارات الدولة السبع التي تشكل في ما بينها وحدة متناغمة في حين تشير الوريقات على الجانب الآخر إلى مساهمات الناس في إمارات الدولة السبع وضمن أطياف المجتمع الإماراتي كافة في مبادرات وبرامج " عام الخير" بحيث يكون الجميع طرفا في صناعة الخير وفي تلقيه.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ" عام الخير " .. أن اختير اللون الأصفر المائل الذهبي للسعفة لأسباب عدة فالأصفر هو لون الشمس أي بداية يوم جديد وهو رمز الأمل والفرح والسعادة والطاقة الإيجابية والتفاؤل.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة أعلن عام 2017 ليكون عاما للخير مستندا إلى ثلاثة محاور هي..المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن .. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام الخير التي تضم في عضويتها سبعة وزراء من الحكومة الاتحادية إضافة إلى أمناء المجالس التنفيذية المحلية في الدولة.