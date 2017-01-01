السعودية: برنامج حساب المواطن يشمل المتقاعدين والعسكريين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض

ذكرت صحيفة سعودية أن برنامج "حساب المواطن" سيشمل المتقاعدين والعسكريين الذين يدخل مقدار دخلهم ضمن الشرائح التي سيغطيها البرنامج وهي شرائح الدخل المتوسط والمنخفض.

ونقلت صحيفة "سبق" عن مصادرها إن هناك توجهاً لشمول مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل تلقائي في البرنامج، دون أن يُطلب منهم التسجيل؛ لكونهم من الشرائح الأكثر حاجة للدعم، وتتوافر جميع بياناتهم ومعلوماتهم لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويهدف برنامج (#حساب_المواطن) -الذي أطلقته السعودية مؤخراً- إلى "حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها".

وتتضمن الفئات المستفيدة من البرنامج الأسر السعودية، الأفراد المستقلين، حاملي بطاقات التنقل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي.