أسواق العثيم السعودية: زيادة مخصص مكافأة نهاية الخدمة بـ3.3 مليون ريال في قائمة المركز المالي لبداية 2016

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم -ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية- عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول" أنه تم إعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية الموحدة (إدارية) المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في 1 يناير/كانون الثاني 2016.

وأضافت أن الآثار الجوهرية على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1 يناير/كانون الثاني 2016 تمثلت بما يلي:

1- نتج عن تطبيق المعيار المحاسبة الدولي رقم 19 (منافع الموظفين) زيادة مخصص مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 3.3 مليون ريال وذلك بالاعتماد على الدراسة الإكتوارية لحساب المخصص، وفي المقابل تم تخفيض الأرباح المبقاة بنفس المبلغ في تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2016.

2- نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 (القوائم المالية الموحدة) استبعاد القوائم المالية لإحدى الشركات التابعة من القوائم المالية الموحدة للمجموعة، ومعالجة الاستثمار فيها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (الاستثمارات في منشآت زميلة)، كون شروط توحيد القوائم المالية غير منطبقة عليها طبقاً لشروط المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10.

3- نتج عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 40 (العقارات الاستثمارية) أنه تم إعادة تبويب بعض بنود العقارات الاستثمارية والعقارات والآلات والمعدات.

وقالت "العثيم" إن الغرض من إعادة عرض قائمة المركز المالي الافتتاحية الموحدة كما في 1 يناير/كانون الثاني 2016 وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هو جزء من عملية التحول ولتكون متاحة كبيانات مقارنة ضمن القوائم المالية للشركة (المجموعة) للعام 2017، وذلك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 1 (عرض القوائم المالية) ومتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 (تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة).

وأوضحت أنه لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.

وأضافت أنه تم تأجيل إصدار القوائم المالية الأولية الموحدة للربعين الأول والثاني 2016 المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والتي سبق الإعلان عنها أنها ستكون جاهزة في 31/12/2016 وذلك بسبب وجود تغييرات هامة في عرض القوائم المالية ولتصادفها مع الأعمال المالية في نهاية العام، مبينة أنه سوف يتم إعداد هذه القوائم المالية الأولية لجميع الأرباع قبل 30 أبريل/نيسان 2017.

وتأسست أسواق عبدالله العثيم في العام 1956، وتعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفي إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والمخابز وإقامة مراكز التدريب.