Arabian business
سياسة واقتصاد

شركة الاتصالات السعودية تتفاوض مع سعودي أوجيه لشراء حصتها في أوجيه تيليكوم التركية

أريبيان بزنس
الأحد، 1 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
شركة الاتصالات السعودية تتفاوض مع سعودي أوجيه لشراء حصتها في أوجيه تيليكوم التركية

ذكر تقرير أن شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية- تتفاوض مع شركة سعودي أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري- على شراء حصتها في شركة أوجيه تيليكوم -المساهم الرئيسي في شركة خطوط الهاتف الثابت التركية ترك تليكوم- والبالغة 65 بالمئة.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية عن مصادرها إن المفاوضات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق نهائي، موضحة أن شركة الاتصالات السعودية تدرس مع شركة "جي بي مورغان" إمكانية زيادة حصتها في شركة أوجيه تيليكوم وذلك من بين عدة خيارات أخرى.

 

وكانت أوجيه تيليكوم -التي تملك حصة أغلبية في الشركة التركية- قد تخلفت عن سداد دفعة فائدة قيمتها حوالي 300 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2016 من القرض البالغ قيمته 4.75 مليار دولار.

 

وتملك شركة الاتصالات السعودية حصة 35 بالمئة من أوجيه تيليكوم، اشترتها في بداية العام 2008 من سعودي أوجيه بمبلغ 9.6 مليار ريال.

 

وسعودي أوجيه -وهي محور إمبراطورية أعمال "الحريري" المقرب من الرياض- كانت إحدى شركتين كبيرتين للإنشاءات تنفذان مشروعات كبيرة للبنية التحتية في السعودية لكن هبوط أسعار النفط وما نتج عنه من خفض الإنفاق الحكومي جعل الشركة تواجه إعادة هيكلة محتملة لديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

القضاء السعودي يستدعي سعد الحريري للمثول في قضية سعودي أوجيه

البنوك السعودية: لم نتلق توجيهات من "ساما" بالبدء في تجميد حسابات سعودي أوجيه

خطة سعودي أوجيه لإعادة هيكلة ديون بقيمة 3.5 مليار دولار تتلقى ضربة بحكم قضائي

كونسرتيوم يدفع 1.12 مليار دولار لشراء حصة سعودي أوجيه في البنك العربي

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الشرطة المصرية تفض مظاهرة وسط القاهرة ضد اتفاقية "تيران وصنافير"

الأمن التركي يحصل على الصورة الأوضح لمنفذ اعتداء إسطنبول

مصر: انتحار القاضي وائل شلبى المتهم بالرشوة داخل محبسه

ارتفاع عدد الضحايا السعوديات في هجوم ملهى رينا بإسطنبول

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم

لا زيادة في أسعار الدخان في السعودية.. وقرار الرفع أعلى من وزارة المالية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »