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سياسة واقتصاد

قتلى وجرحى في هجوم مسلح بنادٍ ليلي في اسطنبول

أريبيان بزنس
الأحد، 1 يناير 2017
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قتلى وجرحى في هجوم مسلح بنادٍ ليلي في اسطنبول
المصدر - وكالة الأناضول

(رويترز) - قال تلفزيون (إن.تي.في) التركي إن مهاجما واحدا على الأقل فتح النار على ملهى ليلي مزدحم في اسطنبول في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة 40 شخصا.

  قالت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية إن مهاجما أطلق النار على ضباط الشرطة خارج ملهى ليلي في اسطنبول اليوم الأحد قبل أن يدخل إلى المبنى ويطلق النار بشكل عشوائي داخل المبنى حيث يحتفل نحو 500 إلى 600 شخص بالعام الجديد.

 

وانتشرت عشرات سيارات الإسعاف وعربات الشرطة خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية من حيث عدد السكان. وأشارت التقارير الأولية إلى احتمال وجود مهاجمين لكن صحفيا لتلفزيون (إن.تي.في) قال في وقت لاحق إن هناك مهاجما واحدا فيما يبدو.

 

 

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن المهاجم لا يزال داخل المبنى فيما يبدو وإن قوات الشرطة الخاصة تستعد لاقتحامه. وقال تلفزيون (إن.تي.في) إن مكان المهاجم غير واضح.

 

 

ويقع الملهى الليلي على الجانب الأوروبي لخليج البوسفور الذي يقسم اسطنبول. وقال تلفزيون (إن.تي.في) إن بعض المحتفلين قفزوا في المياه هربا من إطلاق النار وإن الشرطة أنقذتهم.

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