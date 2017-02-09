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سياسة واقتصاد

القوات البحرينية تقتل 3 هاربين وتعتقل 7 في اشتباك مسلح في البحر

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
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القوات البحرينية تقتل 3 هاربين وتعتقل 7 في اشتباك مسلح في البحر

(رويترز) - قالت البحرين يوم الخميس إن قواتها قتلت ثلاثة أشخاص واعتقلت سبعة آخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولتهم الهرب إلى إيران وأضافت أن العملية مرتبطة بهجوم على سجن وقع الشهر الماضي.

 

وأظهرت لقطات بثتها الشرطة في مؤتمر صحفي أفراداً من القوات الخاصة يتبادلون إطلاق النار مع الرجال الذين كانوا يستقلون قاربا صغيرا ينطلق مبتعدا عن الجزيرة.

 

وقال قائد الشرطة طارق الحسن إن هناك مصابين اثنين من بين المشتبه بهم السبعة الذين اعتقلوا وأضاف أنهم ضالعون في مجموعة من "الأحداث الإرهابية" منها تصنيع قنابل وقتل أفراد من الشرطة.

 

وقال للصحفيين "بادر الهدف (القارب)... بإطلاق النار بكثافة على الدوريات حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات وتمت السيطرة على القارب".

 

وأضاف "ضبطت بحوزة المذكورين أدلة مادية تثبت أنهم كانوا على تواصل مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة كما أفادوا لدى تسجيل أقوالهم بوجود عناصر إرهابية كانت تنتظرهم خارج المياه الإقليمية لتوصيلهم إلى إيران".

 

وقال الحسن إن من بين الهاربين عددا ممن نفذوا هجوما على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" في يناير/كانون الثاني والذي أسفر عن "استشهاد" شرطي وهروب عدد من نزلاء السجن.

 

وكانت الوزارة قد قالت في يناير/كانون الثاني إن شرطياً قتل حينما هاجم مسلحون سجن جو المركزي وحرروا عدداً من السجناء المدانين ووصفت الحادث بأنه عمل إرهابي.

 

وهناك آلاف من شيعة البحرين في السجون في اتهامات تتراوح بين المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وشن هجمات على قوات الأمن.

 

وفي وقت سابق هذا الشهر أعدمت المنامة ثلاثة رجال أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة أحدهم ضابط إماراتي في هجوم بقنبلة عام 2014.

 

وتتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة وهو ما تنفيه طهران.

 

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