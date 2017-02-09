أجيليتي الكويتية تلجأ للتحكيم الدولي أمام العراق بسبب استثمارات تتجاوز 380 مليون دولار

(رويترز) - قالت شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية اليوم الخميس إنها تقدمت بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بسبب مصادرة الحكومة العراقية "بشكل غير مباشر" لاستثمارات للشركة تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار.
وقالت الشركة التي تملك الحكومة الكويتية فيها 20.6 في المئة إن هذه الاستثمارات تقع في قطاع الاتصالات العراقي.
وأضاف البيان أن التحكيم يستند إلى "عدم احترام دولة العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والموقعة من قبل كل من العراق والكويت.. ومخالفة البروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين".المزيد من أخبار الكويت
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا | سياحة وفنادق | أريبيان بزنس
متى يتم استرداد المبالغ المصروفة للمستفيد في حساب المواطن السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
السعودية الأولى عالمياً في هدر الطعام | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس