أجيليتي الكويتية تلجأ للتحكيم الدولي أمام العراق بسبب استثمارات تتجاوز 380 مليون دولار

(رويترز) - قالت شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية اليوم الخميس إنها تقدمت بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بسبب مصادرة الحكومة العراقية "بشكل غير مباشر" لاستثمارات للشركة تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار.

وقالت الشركة التي تملك الحكومة الكويتية فيها 20.6 في المئة إن هذه الاستثمارات تقع في قطاع الاتصالات العراقي.

وأضاف البيان أن التحكيم يستند إلى "عدم احترام دولة العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والموقعة من قبل كل من العراق والكويت.. ومخالفة البروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين".