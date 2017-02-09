قطر تمنع وزير العدل القطرى السابق من السفر وتدرجه على قوائم الممنوعين

منعت السلطات القطرية الدكتور نجيب النعيمى محامى حقوق الانسان ووزير العدل القطرى السابق، من السفر دون إخطاره بأسباب المنع كما هو متبع قانونيا، وأدرج النائب العام القطرى على بن فطيس المرى، الدكتور النعيمى على قوائم الممنوعين من السفر دون مبررات أو توجيه أى اتهامات له، مما يتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الانسان الذى ينص على أحقية أى مواطن فى السفر من أى دولة بما فيها دولة الموطن الأصلى.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية تصريحه لها بقوله": منعي من السفر عقاب لي على مواقفي "الناقدة" للسلطات"

ويعد النعيمى، من الأصوات المعارضة القطرية للحكومة، ودافع عن العشرات من المعارضين القطريين بينهم الشاعر القطرى محمد العجمى الذى كان قد حكم عليه عام 2012 بالسجن لمدة 15 عاما بعد محاكمة سرية لانتقاده أمير قطر السابق حمد بن خليفة الثانى فى قصيدة عن الربيع العربى.

كان النعيمى، قد قال بعد المحاكمة لوسائل الاعلام، "إنه لا يمكن الوثوق فى نظامنا القضائى"، وتم العفو عن الشاعر العجمى عام 2016.