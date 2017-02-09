30 عاما سجنا للعقل المدبر للهجوم على معرض رسوم مسيئة للنبي محمد في تكساس

قضت محكمة أمريكية فدرالية الأربعاء بسجن رجل أمريكي 30 عاما، بعدما أدانته بالتخطيط لهجوم استهدف في 2015 مركزا في ولاية تكساس، كانت تجري فيه مسابقة لرسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، ونفذه شريكان له لم يقتل سواهما خلال الهجوم.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن هيئة المحلفين في المحكمة، وجدت عبد الملك عبد الكريم (45 عاما) الأمريكي المولود في الولايات المتحدة، مذنبا بتهم تقديم الدعم لتنظيم "الدولة الإسلامية" والتآمر بهدف ارتكاب جرائم قتل، إضافة إلى تهم عديدة أخرى.
وبحسب الوزارة فهذه أول محاكمة تجري على الأراضي الأمريكية أمام هيئة محلفين للنظر في هجوم مستوحى من التنظيم الجهادي.
ووفق موقع فرانس 24، بحسب الوزارة فإن عبد الكريم كان العقل المدبر للهجوم، إذ أنه هو الذي اختار الهدف ووفر الأسلحة لشريكيه ألتون سيمبسون ونادر صوفي اللذين نفذا الهجوم وقتلا خلاله، مضيفة أن الشركاء الثلاثة "عبد الكريم وسيمبسون وصوفي خططوا لمهاجمة قواعد عسكرية وجنود ومعارض تجارية والسوبر بول ومسابقة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد".
وبحسب المدعي العام فإن الشركاء الثلاثاء كانوا يؤيدون تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تعتبره الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
وفي الثالث من أيار/مايو 2015، أردت الشرطة مسلحين أطلقا النار في ضاحية دالاس في ولاية تكساس (جنوب) بالقرب من مركز يستضيف مسابقة لرسوم كاريكاتور للنبي محمد دعي إليه النائب الهولندي المعادي للإسلام غيرت فيلدرز الذي أنتج فيلما في 2008 ربط بين الإسلام والإرهاب.المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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