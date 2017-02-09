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سياسة واقتصاد

إمارة رأس الخيمة تجري محادثات مع بنوك لإصدار سندات دولارية

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
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إمارة رأس الخيمة تجري محادثات مع بنوك لإصدار سندات دولارية

(رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن إمارة رأس الخيمة تجري محادثات مع بنوك بخصوص ترتيب إصدار سندات دولارية لكنها لم ترسل بعد طلباً رسمياً بتقديم مقترحات ولا توجد مؤشرات حتى الآن على توقيت الإصدار المحتمل.

 

وذكر أحد المصادر أن تأكيد ستاندرد آند بورز الشهر الماضي لتصنيفها الائتماني لديون الإمارة الطويلة الأجل يمثل خطوة داعمة لأهداف الحكومة بشأن جمع التمويل.

 

وكانت آخر مرة أصدرت فيها رأس الخيمة سندات دولية في 2015 حين جمعت مليار دولار من إصدار صكوك لأجل عشر سنوات بمعدل ربح 3.094 بالمئة. وتولى ترتيب صكوك الإجارة مصرف الهلال وسيتي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني. وبلغ عائد الصكوك 3.449 بالمئة اليوم الخميس.

 

ولم ترد دائرة المالية في رأس الخيمة على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق.

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