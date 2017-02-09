Arabian business
سياسة واقتصاد

منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السفر إلى دول أمريكا الوسطى قيد الدراسة

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السفر إلى دول أمريكا الوسطى قيد الدراسة

مكسيكو سيتي 9 فبراير شباط (رويترز) - قال سفير هندوراس إلى المكسيك إن وزراء خارجية المكسيك وهندوراس والسلفادور وجواتيمالا سيجتمعون في المكسيك الأسبوع المقبل لبحث سياسة الهجرة ردا على الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وقال السفير ألدن ريفيرا في مقابلة الليلة الماضية إن وزراء دول أمريكا الوسطى يرغبون في فتح خطوط اتصال مع وزير خارجية المكسيك لويس فيديجاراي لبحث مشكلات الهجرة وتدفق المهاجرين من دول أمريكا الوسطى.

 

 

وتابع "إنه الاتصال الأول... لا نتوقع الحصول على رد."

وأضاف أن الاجتماع بين فيديجاراي والوزراء الثلاثة سيعقد في مكسيكو سيتي.

 

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إنه لم يتم بعد تحديد اجتماع رسمي على جدول أعمال الوزير.

 

وقال ريفيرا إن اهتمامه الرئيسي ينصب على تغير سياسة الهجرة الأمريكية وكيف ستتعامل معه المكسيك الأمر الذي سيكون له تأثير على أمريكا الوسطى.

وتعهد ترامب بترحيل ملايين من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ريفيرا "لا توجد دولة مستعدة لترحيل جماعي. ستكون مخاطرة كبيرة. قد نواجه أزمة إنسانية."

وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت رويترز إن هندوراس والسلفادور وجواتيمالا اتفقت على طلب المساعدة من المكسيك لتشكيل مجموعة للتعامل مع حكومة ترامب.

المزيد من أخبار هندوراس

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

القوات البحرينية تقتل 3 هاربين وتعتقل 7 في اشتباك مسلح في البحر

مبادلة للتنمية بأبوظبي تجري محادثات لشراء حصة في انفيبار البرازيلية

أجيليتي الكويتية تلجأ للتحكيم الدولي أمام العراق بسبب استثمارات تتجاوز 380 مليون دولار

السجن سبع سنوات لوزير الموارد المائية والري المصري السابق في قضية فساد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

فيديو:انفجار مفاعل نووي في فرنسا وتأكيدات رسمية بعدم وقوع تسرب

30 عاما سجنا للعقل المدبر للهجوم على معرض رسوم مسيئة للنبي محمد في تكساس

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »