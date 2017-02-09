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سياسة واقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء حصة في شركة "6 فلاجز" الترفيهية

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء حصة في شركة "6 فلاجز" الترفيهية

قالت مصادر إن صندوق الاستثمارات العامة المملوك من قبل الحكومة السعودية يدرس شراء حصة في شركة 6 فلاجز العالمية (six flags) المتخصصة في إدارة المنتزهات الترفيهية.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي أمس الأربعاء، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادرها إن الصندوق في مرحلة أولية من عملية الدراسة لاحتمالية شراء حصة بالشركة المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك.

 

وكانت السعودية منحت في شهر يونيو/حزيران 2016 تصريحاً للشركة الأمريكية للعمل وإنشاء منتزهات ترفيهية في المملكة، وذلك بعد أن تنازلت شركة "دبي باركس" عن الحق الحصري لامتياز الشركة بالشرق الأوسط.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على تحويل 100 مليار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري السيادي للمملكة، بناءً على توصية من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، على أن يتم استثمار هذا المبلغ على مراحل زمنية محددة.

 

وتعد سيكس فلاغز (SIX FLAGS) من أكبر مجموعة حدائق ومتنزهات في الولايات المتحدة٬ ويبلغ الدخل السنوي لها أكثر من 3.1  مليار دولار وتمتلك 18 متنزهاً في ثلاث دول.

 

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