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سياسة واقتصاد

مؤسسة النقد السعودي تلزم شركات التأمين بتوطين بعض الوظائف

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
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مؤسسة النقد السعودي تلزم شركات التأمين بتوطين بعض الوظائف

(رويترز) - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في بيان أمس الأربعاء إنها أصدرت تعميماً لشركات التأمين وشركات المهن الحرة العاملة في القطاع يلزمها بتوطين عدد من الوظائف بحلول يوليو/تموز المقبل.

 

وذكر البيان أن المؤسسة تلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة العاملة في القطاع "بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات المعاينين إدارة الحطام والاسترداد وكذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى وذلك لجميع فروع التأمين".

 

وستلتزم الشركات بتوطين الوظائف المذكورة بمختلف درجاتها ومستوياتها وفي الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.

 

وقال البيان "يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة 100 بالمئة خلال موعد أقصاه 02-07-2017".

 

ويعمل في المملكة نحو عشرة ملايين وافد أجنبي. وتستهدف الحكومة ضمن خطة 2030 زيادة الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص وخفض معدل البطالة من 11.6 بالمئة إلى سبعة بالمئة ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة.

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