توقيف لبناني وفلسطيني يشتبه بإعدادهما عملية انتحارية في وسط بيروت

أعلنت الأجهزة الامنية اللبنانية الاربعاء توقيفها مواطناً لبنانيا وآخر فلسطينيا يشتبه بتواصلهما مع تنظيم "ارهابي" في سوريا المجاورة وتحضيرهما لتنفيذ عملية انتحارية في وسط بيروت، بعد رصد منازل وتحركات مسؤولين ومراقبة المواكب الأمنية.

ويأتي الاعلان عن توقيفهما بعد اسبوعين من توقيف الأجهزة الأمنية انتحارياً داخل مقهى مكتظ في شارع الحمرا في قلب بيروت.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها أوقفت لبنانياً وفلسطينيا لاجئا في لبنان "لإنتمائهما الى تنظيم ارهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة اشخاص للإلتحاق بصفوفه" من دون أن تحدد تاريخ توقيفهما، حسب موقع فرانس 24.

وأوضحت أنه بنتيجة التحقيق معهما، اعترف اللبناني بأنه "اقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الامنية التي تمر في وسط بيروت بالتنسيق مع شقيقه المنتمي الى التنظيم الارهابي والفلسطيني المذكور تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية".

واعترف الموقوف الفلسطيني، وفق الامن العام، بطلبه من الموقوف اللبناني تزويده بـ"معلومات عن بعض الشخصيات المتواجدة في وسط بيروت، مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف تنفيذ عملية انتحارية، الى جانب تجنيد العديد من الاشخاص لصالح التنظيم الارهابي وتسهيل انتقالهم الى سوريا".

وأحال الامن العام الموقوفين الى القضاء المختص، لافتا الى أن "العمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين".

ويأتي إعلان الامن العام غداة نشر صحيفة الاخبار اللبنانية الثلاثاء تقريرا بعنوان "داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) يخترق أمن سوليدير" في اشارة الى الشركة الخاصة التي اعادت اعمار وسط بيروت بعد الحرب الاهلية (1975-1990) وتتولى ادارته.

وأوردت الصحيفة في تقريرها أن الامن العام أحبط "عملاً ارهابياً لتنظيم داعش في وسط بيروت" بعدما تمكن من "تجنيد" موظف "معني بمتابعة الكاميرات التابعة لسوليدير" في وسط العاصمة.

وذكرت أن التنظيم "كلف" الموظف المذكور "تحديد بنك اهداف.. وكانت مهمته جمع معلومات عن مواكب الشخصيات السياسية والمواقع الاقتصادية والسياحية في وسط بيروت، وكذلك جمع معلومات عن مداخل منزل رئيس الحكومة سعد الحريري".

وأحبطت الاجهزة الامنية اللبنانية في الاشهر الاخيرة مخططات لتنفيذ اعتداءات في مناطق عدة، كما تدأب على توقيف اشخاص مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية او على تواصل مع قياداته في سوريا المجاورة.

وألقت الاجهزة الامنية اللبنانية في 22 كانون الثاني/يناير القبض على انتحاري يرتدي حزاماً ناسفا داخل مقهى مزدحم في شارع الحمرا في قلب بيروت.