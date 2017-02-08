Arabian business
سياسة واقتصاد

توقيف لبناني وفلسطيني يشتبه بإعدادهما عملية انتحارية في وسط بيروت

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
توقيف لبناني وفلسطيني يشتبه بإعدادهما عملية انتحارية في وسط بيروت
أرشيفية-عناصر من قوات الامن اللبنانية أحبطت فيه هجوم انتحاري في بيروت

أعلنت الأجهزة الامنية اللبنانية الاربعاء توقيفها مواطناً لبنانيا وآخر فلسطينيا يشتبه بتواصلهما مع تنظيم "ارهابي" في سوريا المجاورة وتحضيرهما لتنفيذ عملية انتحارية في وسط بيروت، بعد رصد منازل وتحركات مسؤولين ومراقبة المواكب الأمنية.

ويأتي الاعلان عن توقيفهما بعد اسبوعين من توقيف الأجهزة الأمنية انتحارياً داخل مقهى مكتظ في شارع الحمرا في قلب بيروت.

 

وذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها أوقفت لبنانياً وفلسطينيا لاجئا في لبنان "لإنتمائهما الى تنظيم ارهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة اشخاص للإلتحاق بصفوفه" من دون أن تحدد تاريخ توقيفهما، حسب موقع فرانس 24.

 

 

وأوضحت أنه بنتيجة التحقيق معهما، اعترف اللبناني بأنه "اقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الامنية التي تمر في وسط بيروت بالتنسيق مع شقيقه المنتمي الى التنظيم الارهابي والفلسطيني المذكور تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية".

 

 

واعترف الموقوف الفلسطيني، وفق الامن العام، بطلبه من الموقوف اللبناني تزويده بـ"معلومات عن بعض الشخصيات المتواجدة في وسط بيروت، مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف تنفيذ عملية انتحارية، الى جانب تجنيد العديد من الاشخاص لصالح التنظيم الارهابي وتسهيل انتقالهم الى سوريا".

 

 

وأحال الامن العام الموقوفين الى القضاء المختص، لافتا الى أن "العمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين".

 

 

ويأتي إعلان الامن العام غداة نشر صحيفة الاخبار اللبنانية الثلاثاء تقريرا بعنوان "داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) يخترق أمن سوليدير" في اشارة الى الشركة الخاصة التي اعادت اعمار وسط بيروت بعد الحرب الاهلية (1975-1990) وتتولى ادارته.

 

 

وأوردت الصحيفة في تقريرها أن الامن العام أحبط "عملاً ارهابياً لتنظيم داعش في وسط بيروت" بعدما تمكن من "تجنيد" موظف "معني بمتابعة الكاميرات التابعة لسوليدير" في وسط العاصمة.

 

 

وذكرت أن التنظيم "كلف" الموظف المذكور "تحديد بنك اهداف.. وكانت مهمته جمع معلومات عن مواكب الشخصيات السياسية والمواقع الاقتصادية والسياحية في وسط بيروت، وكذلك جمع معلومات عن مداخل منزل رئيس الحكومة سعد الحريري".

 

 

وأحبطت الاجهزة الامنية اللبنانية في الاشهر الاخيرة مخططات لتنفيذ اعتداءات في مناطق عدة، كما تدأب على توقيف اشخاص مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية او على تواصل مع قياداته في سوريا المجاورة.

 

وألقت الاجهزة الامنية اللبنانية في 22 كانون الثاني/يناير القبض على انتحاري يرتدي حزاماً ناسفا داخل مقهى مزدحم في شارع الحمرا في قلب بيروت.

 

المزيد من أخبار لبنان

المزيد عن هذا الخبر

إحباط عملية انتحارية في شارع الحمرا في بيروت

التعرف على هوية "الانتحاري" في شارع الحمرا ببيروت

تفجير سيارة مفخخة خلف مبنى بنك لبنان والمهجر وسط بيروت

لبنان: الإدعاء على خمسة أشخاص بينهم سوريان في تفجيري طرابلس

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

دول أوروبية تتفق على توثيق التعاون في حماية الحدود لردع المهاجرين

صبيح المصري يتمم صفقة شراء أسهم الحريري في البنك العربي

الرئيس السوداني يمنح رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات وسام النيلين من الطبقة الأولى

الإمارات: بث حي لفعاليات القمة العالمية للحكومات لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : المطارات الأمريكية تفتح أبوابها مجدداً للمحظورين بعد تعليق القضاء قرار ترامب

شراكة بين "سوق.كوم" وإس إيه بي لتسريع المعاملات الفورية والتجارة الإلكترونية بالمنطقة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »