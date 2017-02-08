صبيح المصري يتمم صفقة شراء أسهم الحريري في البنك العربي

تم يوم الأربعاء 8 شباط (فبراير) اتمام صفقة بيع أسهم شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ والمملوكة من قبل عائلة الحريري في البنك العربي الى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب بقيادة المستثمر صبيح المصري رئيس مجلس ادارة البنك العربي.

ووفقا لمصادر مطلعة على مجريات الصفقة فان حصة عائلة الحريري والبالغة 127,096,290 سهم والتي تشكل ما يقارب 20% من أسهم البنك العربي انتقلت ملكيتها مقابل 1.12 مليار دولار الى مجموعة تضم ما يقارب 40 مستثمرا يترأسها صبيح المصري والذي قاد عملية التفاوض مع عائلة الحريري.

وبحسب المصادر، ووفق موقع مينا هيرالد، فإن صبيح المصري قام بجهود حثيثة خلال الأسابيع الماضية لتلبية المتطلبات والاجراءات الخاصة باتمام صفقة شراء الأسهم. وبينت المصادر أنه على الرغم من قصر الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذه الصفقة إلا أن المصري والذي يتمتع بعلاقات استثمارية واسعة على مستوى المنطقة تمكن من حشد الاستثمار المطلوب في زمن قياسي.

وباتمام الصفقة تنتقل ملكية اكبر حصة مؤثرة في البنك العربي والتي كانت متركزة في يد عائلة الحريري منذ ما يزيد عن عقد من الزمن الى مجموعة أوسع من المستثمرين والذين شكل الاردنيون منهم نسبة تصل الى ما يقارب 70%. ويرى المراقبون أن هذه الصفقة سوف تساهم في توسيع قاعدة ملكية البنك العربي.

وبحسب المحللين فإن الاستثمار في اسهم البنك العربي كان وما يزال من بين أبرز الاستثمارات الاستراتيجية على صعيد القطاع المصرفي في الاردن والمنطقة، ولا سيما أن البنك العربي يعتبر أحد أقدم المصارف العربية وأكثرها انتشارا على المستوى العالمي والذي يتميز بتنوع مصادر ايرادته واتساع رقعة الاسواق التي يعمل بها.

ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي والمصرفي أن هذه الصفقة جاءت بوقت في غاية الاهمية للاقتصاد الأردني والذي يشكل البنك العربي أحد روافعه الأساسية حيث من شأن هذه الصفقة أن تعزز من استقرار الجهاز المصرفي في المملكة بما تضمنته من مؤشرات ايجابية حول متانة هذا القطاع وجاذبيته الاستثمارية الامر الذي عكسه عدد المستثمرين في هذه الصفقة والتي حظيت بقبول الجهات التنظيمية.

وعلى صعيد متصل، نقلت مصادر مقربة من المصري ارتياحه وسعادته لاتمام الصفقة كونها جسدت مكانة البنك العربي الرائدة والثقة الراسخة التي يحظى بها في أوساط المستثمرين محليا واقليميا والمستندة الى سلامة نهجه المؤسسي الحصيف وقدرته على تحقيق عوائد مستدامه تحت مختلف الظروف.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة البنك العربي كانت قد أعلنت مؤخرا نتائجها عن العام 2016 والتي شهدت نموا كبيرا في الأرباح بلغ 20% مقارنة بالعام 2015. حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 533 مليون دولار في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار. كما أوصى مجلس ادارة البنك بتوزيع أرباح على مساهميه بنسبة 30%.