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سياسة واقتصاد

الرئيس السوداني يمنح رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات وسام النيلين من الطبقة الأولى

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
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الرئيس السوداني يمنح رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات وسام النيلين من الطبقة الأولى

منح فخامة عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسام النيلين من الطبقة الأولي وذلك تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة لدولة الإمارات والقوات المسلحة لجمهورية السودان.

 

جرت مراسم تقليد الوسام في العاصمة الخرطوم بحضور الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني  .

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أعرب رئيس أركان القوات المسلحة عن سعادته بتقلد الوسام موجها شكره وتقديره للرئيس السوداني على هذا التقدير الذي حظي به .

 

 

  من جهة أخرى التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في إطار زيارته للخرطوم الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني والفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وبحث معهما سبل تطوير التعاون المشترك وتوسيع آفاق جديدة في التعاون العسكري بين الإمارات والسودان.

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