الإمارات: بث حي لفعاليات القمة العالمية للحكومات لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت إدارة القمة العالمية للحكومات، أكبر منصة عالمية لاستشراف حكومات المستقبل، عن إطلاقها لخدمة البث المباشر لأحداث القمة عبر منصات التواصل الإجتماعي والتي سيتم تقديمها على مدار اليوم وخلال أيام إنعقاد القمة الثلاث.

وتأتي المبادرة كاستجابة للرغبة المتزايدة لدى كثير من المهتمين بالمواضيع التي سيتم مناقشتها خلال جلسات القمة العالمية للحكومات، ولتعكس حرص إدارة القمة على إحداث حراك عالمي واسع النطاق لخير الشعوب.

ويعتبر إجراء نقل حي لحدث جماهيري كبير كالقمة العالمية للحكومات، على مدار الساعة ولمدة ثلاثة أيام، هو الأول من نوعه في دولة الإمارات. ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث تتزايد مستويات المشاركة والتفاعل مع القمة بشكل كبير ومنذ انطلاقتها الأول، فوصل عدد المتحدثين فيها هذا العام 150 متحدثاً موزعين على 114 جلسة، ويشارك في أعمالها أكثر من 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية ضمن وفود من 138 دولة، ما يعد أكبر مشاركة من نوعها منذ انطلاق القمة في دورتها الأولى عام 2013.

ومن المقرر أن يتم نقل حي للجلسات الحوارية، والمقابلات الصحفية وردود أفعال المشاركين في القمة وغيرها من فعاليات القمة الأخرى. ولذلك، تم تخصيص فريق عمل متميز يتألف من منتجين ومخرجين للبث تلفزيوني ومحررين ومصممين ومهندسي برمجيات لينقلوا وقائع القمة إلى جمهورها العريض باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الرقمية الحديثة التي تم تنصيبها مسبقاً بشكل محترف يماثل ما يوجد داخل ستوديو متكامل المستلزمات في أي قناة تلفزيونية.

كما سيتضمن البث تقديم للمتحدثين وتعليق حي على النقاشات الدائرة داخل الجلسات وفقرات أخرى يقدمها عدد من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة في العمل الإعلامي، لكي يصل البث المباشر وكأنما يتم نقله عبر القنوات التلفزيونية المحترفة.

وبهذا المناسبة، قال عمر سلطان العلماء، مدير عام مؤسسة القمة العالمية للحكومات: "تأتي هذه المبادرة من مؤسسة القمة العالمية للحكومات كخطوة لتطوير أعمال القمة وتوسيع نطاقها بما يحقق تحولها لحراك عالمي لخير الشعوب، ودلالة على حرصها على تسخير كافة ما يلزم لإيصال رسالة القمة السامية والمتمثلة بإثراء المعرفة الإنسانية في كافة القضايا العالمية الملحّة، وإيصالها إلى الخبراء والمهتمين وعموم الجمهور. كما ارتأت الإدارة أنه وللأهمية الكبرى التي تنطوي عليها مواضيع جلسات القمة، لابد من إشراك شرائح أوسع من المجتمعات في الحوار العالمي لإيجاد حلول عاجلة لقضايا إنسانية ملحّة".

وأضاف: "ينسجم قرار بث فعاليات القمة لمتابعيها من مختلف البلدان من خلال بث مباشر لوقائعها مع سعي القمة لمواكبة ما شهده العالم في الآونة الأخيرة من زيادة ملحوظة في الإقبال الواسع على متابعة الأحداث الكبرى عبر البث المباشر على شبكة الإنترنت، والذي رافقه استجابة سريعة من قِبل بعض منصات التواصل الاجتماعي بإطلاقها مميزات استخدام جديدة تتيح إجراء بث مباشر للأحداث عن طريقها، مثل يوتيوب وبيريسكوب، وإنستاغرام وفيسبوك".

جدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات تحولت إلى منصة معرفية متعددة الأغراض لنخبة من العلماء من ممثلي المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي، وطلاب الجامعات، الذين ستستضيفهم لتبادل الأفكار والرؤى والتطلعات المستقبلية.