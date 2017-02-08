Arabian business
سياسة واقتصاد

للمرة الأولى.. سعوديون يقيمون العلامات التجارية والماركات

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
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للمرة الأولى.. سعوديون يقيمون العلامات التجارية والماركات

تعكف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، حالياً، على تجهيز وبدء عمل أول 25 شخصاً يحملون عضوية تقييم الشركات والمنشآت الاقتصادية للمرة الأولى وتحديد قيمة منشآت الأعمال أو مصالح الملكية فيها إضافة إلى الحقوق والالتزامات المتعلقة بها وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية ومستقبل الشركات الاستثماري.

 

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن هؤلاء المقيمين سيكونوا "نواة العمل على وضع هذه التنظيمات الجديدة في المملكة بشكل عام".

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصادر في "الهيئة" إن المقيمين الجدد حصلوا على دورات تدريبية لتقييم الشركات المنشآت الاقتصادية بشكل خاص من خلال المعهد الدولي لمقيمي الأعمال (iibv).

 

وقالت المصادر إن بعض من يقيمون في المملكة هم محاسبون ليس لديهم القدرة الكافية على التقييم والتثمين لهذه المنشآت التي تقدر بالمليارات، ولهذا سيكون للهيئة دور مهم في مجال التقييم، بقرار من هيئة سوق المال ووفق نظام الشركات الجديد.

 

وأوضحت أن تقيم الشركات والمنشآت الاقتصادية على سبيل المثال سيكون للشركات التي تود طرح أسهمها في السوق السعودي للأسهم، أو الشركات التي تم الاستحواذ عليها من شركات أخرى منافسة وغيرها، بينما ستكون عضويات فرع تقييم المنشآت الاقتصادية عضواً مؤقتاً، عضو زميل، عضو معتمد وعضو منتسب.

 

وأضافت أنه مع نهاية 2018 لن يعمل أي شخص في مجال التقييم للمنشآت، إلا مقيمون معتمدون لديهم عضوية في الهيئة وسيكونون سبباً في اتخاذ القرارات، سواء لبيع الشركات والمنشآت الاقتصادية أو شرائها، ولهذا تُعد مهنة التقييم مهمة جداً، والتعاقد مع أشخاص مؤهلين حسب المعايير الدولية التي تعمل الهيئة من خلالها، بحيث يتم تطبيقها على أرض الواقع.

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