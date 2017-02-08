وزارة الخدمة المدنية السعودية تعلن خطة الإعلانات الوظيفية 2017

كشفت وزارة الخدمة المدنية السعودية أمس الثلاثاء عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1438/ 1439هـ (2017).

وقالت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها إن هذه الجدولة للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون من سلم الموظفين العام أو ما يعادلها من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك وفق اختصاص الوزارة بشغل تلك الوظائف وفق ما يردها من احتياج من قبل الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة اشتملت على توزيع الإعلانات على مدار السنة المالية، وفق نوعية السلم الوظيفي، وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام الاحتياج، وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، وذلك بغرض تقديم ما يساعد الجهات الحكومية على شغل وظائفها التي ترغب في شغلها، انطلاقا من حاجتها الفعلية لشغل تلك الوظائف، إلى جانب إحاطة كافة الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات بمواعيد محددة وواضحة يمكنهم من خلالها التقدم بطلب شغل الوظيفة المعلن عنها بحسب نوعية السلم الوظيفي.

وأضافت أنه في حالة ورود إعلانات وظيفية أخرى للوزارة فإنها ستقوم بإدراجها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام.

ودعت الجهات الحكومية إلى سرعة تسجيل احتياجها من الوظائف الشاغرة والتي ترغب في طرحها ضمن خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام بغرض شغلها من قبل وزارة الخدمة المدنية، بشكل آلي عبر منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) في نظام الاحتياج وذلك من خلال توجيه المختصين لديها بتسجيل الوظائف المطلوب شغلها، وفق الآلية المتبعة وفي المواعيد المحددة.