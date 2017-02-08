قانون جاستا يساعد في قضية جديدة لمقاضاة اسرائيل والإدارة الأمريكية

أشارت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية إلى أن أحد المحامين في واشنطن استفاد من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) ــ الذي كان قد أقِرّ لمحاكمة منفذي هجمات 11 أيلول ــ من أجل استهداف إسرائيل ومسؤولين في الإدارة الأميركية نظرا لان القانون يجيز مقاضاة الدول والمسؤولين فيها وينزع عنهم حصانة كانت تسمى الحصانة السيادية “sovereign immunity” في القانون الأمريكي.

(صورة المحامي من موقع شركة المحاماة مكماهون في أول استخدام شعبي أمريكي للقانون الأمريكية الجديد بحسب موقع كورتهوس نيوز)



وذكرت الصحيفة أن المحامي مارتين ماكماهون ادّعى في إحدى شكاويه، المؤلّفة من 103 صفحات، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وجمعيات خيرية أميركية مرتبطة بجارد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترامب، وأيضاً بالسفير الأميركي الجديد في إسرائيل ديفيد فريدمان، متورّطون في جرائم حرب ضد الفلسطينيين، بسبب دعمهم النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ووفق الصحيفة، فإن هذه الدعوى قد تعزّز الانتقادات التي تطال قانون «جاستا»، والتي كانت قد حذّرت المشرّعين الأميركيين من أنه سيفتح الباب أمام القضايا القانونية «التي ستكون نتيجتها مثول مسؤولين أميركيين أمام المحكمة، حتى ولو كانت على خلفية أسباب واهية».