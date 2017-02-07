"حساب المواطن": 2.38 مليون أسرة سعودية سجلوا في البرنامج

قال المشرف العام على (#حساب_المواطن) السعودي إن عدد المسجلين في البرنامج الحكومي وصل إلى 2.38 مليون أسرة بما مجموعه أكثر من 8 ملايين فرد اكتمل تسجيل بياناتهم بالكامل، حتى مساء أمس الإثنين.

وأضاف ماجد العصيمي، في مقابلة مع تلفزيون "روتانا خليجية" السعودية اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد سقف أعلى محدد براتب 20 ألف ریال للتسجيل في البرنامج، موضحاً أنه عندما تم ذكر راتب 20 ألف ريال أثناء عرض الميزانية كان كمثال توضيحي فقط.

وقال "العصيمي" إن الحد الأعلى سيتم تحديده مباشرة عقب إقرار سياسة البرنامج من قبل اللجنة الوزارية، والتي سترفع للمقام السامي في 1 مايو/ايار المقبل.

وطالب جميع المواطنين بالتسجيل في البرنامج مهما كانت حالته الاقتصادية، ودخله، وحالته الاجتماعية، سواء كان عاطلا أو متقاعدا أو يعمل، مشيراً إلى أن التسجيل في البرنامج سيظل مفتوحاً دائماً، سواء للمسجلين الجدد أو لتحديث البيانات.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي بدء التسجيل فيه ليل الثلاثاء الماضي، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.