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سياسة واقتصاد

"اقتصادية دبي" و"إيليا" توقعان مذكرة تفاهم لدعم مبادرة ملتقى شراكة مجتمع الأعمال

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 فبراير 2017
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"اقتصادية دبي" و"إيليا" توقعان مذكرة تفاهم لدعم مبادرة ملتقى شراكة مجتمع الأعمال

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية للفعاليات الحية "إيليا" الشرق الأوسط لبناء شراكة استراتيجية لدعم مبادرة ملتقى شراكة مجتمع الأعمال الرامية إلى توطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال من القطاع الخاص في إمارة دبي والتي أطلقتها اقتصادية دبي في بداية العام الماضي.

 

وتنسجم مذكرة تفاهم مع استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى دعم نمو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتحقيق الرفاهية عبر توفير مبادرات جديدة من خلال تحفيز القطـاعين العام والخاص على التعاون معا من أجل الاستثمار وتطوير اقتصاد دبي على نحو مستدام.

 

وقع المذكرة، وفق وكالة أنباء الإمارات،  كل من محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والسيدة ليسي فير نائب الرئيس لجمعية إيليا الشرق الأوسط بحضور عدد من المسؤولين والمدراء التنفيذيين من كلا الجهتين.

 

 

وقال محمد شاعل السعدي إن ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دورته الأولى لاقى ردود أفعال عديدة بهدف بناء شراكة فعالة مع دائرة التنمية الاقتصادية لتبادل الأفكار والخبرات وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها التغلب على التحديات ووضع قواعد لأساسيات الأعمال نحو مستقبل أفضل.

 

 

وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية ستقوم ضمن إطار ملتقى شراكة مجتمع الأعمال على مدى السنوات الثلاث المقبلة بإطلاق منصات مخصصة لجمع الملاحظات والأفكار المقدمة من مجتمع الأعمال حول المبادرات والسياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

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