شركة أرامكو السعودية تستعد لإصدار صكوك محلية

(رويترز) - قالت مصادر مصرفية أمس الاثنين إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية تستعد للقيام بأول إصدار محلي لصكوك إسلامية لها في وقت لاحق هذا العام للمساعدة في تمويل أنشطتها.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها نظراً لعدم علانية الأمر إن من غير الواضح بعد حجم الإصدار الذي سيكون بالريال. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم أرامكو للتعليق.

وكان مجلس إدارة أرامكو أقر أوائل العام الماضي إنشاء برنامج لإصدار الصكوك حسبما ذكرته المجلة الرسمية للشركة.

وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة كانت مؤسسات الحكومة السعودية تميل إلى تمويل إنفاقها من إيرادات النفط لكن تدني الأسعار دفع الحكومة والكيانات الرسمية صوب أسواق الدين.

وإضافة إلى مشاريع الطاقة تسهم أرامكو في تنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط وتقيم مجمعا ضخماً لإصلاح وبناء السفن في راس الخير على الساحل الشرقي للمملكة. ويقول المسؤولون إن المشروع سيتكلف أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

ويقول مصرفيون إن أرامكو التي تستعد لطرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام في السنة القادمة قد تصدر أيضاً سندات دولية مقومة بالدولار لكن لا توجد خطة مؤكدة لذلك الغرض.