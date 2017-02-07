استجابة لضغوط المتضررين.. مجلس الشورى يناقش المادة التي تهدد الموظفين السعوديين

استجاب مجلس الشورى السعودي (البرلمان) لضغط المواطنين والمتضررين وقرر مناقشة المادة 77 من نظام العمل خلال جلسة المصارحة والمكاشفة التي يعقدها رئيس المجلس اليوم الثلاثاء مع عدد من المواطنين والحقوقيين.

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن رئيس المجلس الدكتور عبدالله ال الشيخ، يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباح هذا اليوم، جلسة مصارحة مع عدد من المهتمين والحقوقيين والمواطنين.

وأوضحت الصحيفة اليومية أن هذه البادرة من المجلس تأتي من سياسة عمل المجلس والقنوات، التي وضعها لتلبية رغبات المواطنين والاستماع إلى آرائهم وشكواهم، واحتياجاتهم من الخدمات الحكومية.

وقال المتحدث الرسمي بمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا إن المواطنين الذين سيحضرون الاجتماع هم من المهتمين والحقوقيين، حيث يقارب عددهم 20 شخصاً، وذلك من مدينة الرياض، موضحاً أن اللقاء يتناول عدة موضوعات من خلال محورين أولهما الاستماع إلى الصعوبات، التي تواجه بعض الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم .

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس في التواصل مع المواطنين مقدمي العرائض والاستفادة من ما تتضمنه تلك العرائض من مقترحات ومعالجات بناءة وأوضح المهنا أن المادة 77 من نظام العمل ستكون حاضرة للمناقشة، وذلك من خلال ما تم تقديمه من عرائض بهذا الخصوص.

ونقلت الصحيفة عن "المهنا" قوله إن المجلس أنشأ إدارة جديدة تعنى بالتواصل مع المواطن، مضيفاً أن مجلس الشورى منذ تأسيسه وهو على اتصال دائم بالمواطن سواءً بدعوته لحضور اجتماعات اللجان المتخصصة في المجلس أو استقبال العرائض، التي يتقدم بها كتابة أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بمجلس الشورى.

المادة 77 مكمن الخلاف

فصلت العديد من الشركات آلاف الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص مستندين إلى المادة 77 من نظام العمل، والتي تنص على ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1 - أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.