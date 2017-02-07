الأسد يشيد بمنح ترامب الأولوية لقتال داعش

عمان 7 فبراير شباط (رويترز) - نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء قوله إن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولوية لقتال الإسلاميين المتشددين وعلى رأسهم تنظيم داعش أمر "واعد" لكن من السابق لأوانه توقع خطوات أقوى.

كما نقلت عن الأسد قوله لمجموعة صحفيين من بلجيكا إن التعاون الأمريكي الروسي فيما يتعلق بتصعيد القتال ضد المتشددين ستكون له نتائج إيجابية.

وتابع "أعتقد أن هذا واعد لكن علينا أن ننتظر فلا يزال من المبكر أن نتوقع أي شيء عملي. قد يتعلق الأمر بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا ونعتقد أن ذلك سيكون إيجابيا لباقي أنحاء العالم بما في ذلك سوريا وبالتالي كما قلت لا يزال من المبكر الحكم عليها."