شركان الطيران الأمريكية تشتكي “طيران القطرية والإمارت والاتحاد” للرئيس ترامب

وجه الرؤساء التنفيذيون لأكبر ثلاثة شركات طيران أمريكية رسالة الخميس الماضي لإدارة ترامب يشتكون فيها من أن شركات الطيران الخليجية تأخذ الوظائف الأمريكية بسبب الدعم الحكومي لها، مطالبين باجتماع مع ترامب

ويطالب رؤساء شركات “أمريكان إيرلاينز″ و”دلتا” و”يونايتد إيرلاينز″ تدخل الرئيس دونالد ترامب، لمواجهة شركات الطيران الخليجية، محددة في هذا الإطار الناقلات الإماراتية والقطرية التي زعمت الرسالة بأن هذه الشركات الخليجية تنال دعما حكوميا يقارب 50 مليار دولار منذ عام 2004، للهيمنة على قطاع الطيرانن مكررة في ذلك اتهامات سابقة الشركات الخليجية ودحضتها بشدة مع توليد وظائف للأمريكيين من خلال طلبات الطائرات من شركة بوينغ وغيرها.

وزعمت الرسالة المرخة يوم 1 فبراير، أن الشركات الخليجية الثلاثة أجهزت تقريبا على كل خدمات شركات الطيران الأمريكية للشرق الأوسط والهند.

كما تناشد الرسالة الرئيس ترامب لفرض إعادة التفاوض حول اتفاقية “الأجواء المفتوحة” وإنهاء ما وصفتها بـ”سياسات الدعم التي تحظى بها الشركات الخليجية” والدفاع عن العمال الأمريكيين. واتهمت الرسالة أن الشركات الخليجية بأنها “تخالف القانون” وتواصل التوسع في السوق الأمريكية. وختمت بالقول: “السيد الرئيس، نحتاج إلى تدخلك الشخصي لمعالجة الوضع فالوظائف الأمريكية على المحك”.