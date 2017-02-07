غضب في باريس بعد تعرض شاب للاغتصاب على أيدي رجال شرطة

تظاهر مئات الفرنسيين الغاضبين في باريس، الاثنين، بعد تقارير عن تعرض معتقل لاعتداء جنسي خطير بعد القبض عليه، حسبما أفادت موقع محطة سكاي نيوز البريطانية.
وتجمع حشد كبير في منطقة أولني سو بوا، رافعين شعارات تطالب بالعدالة للضحية "ثيو"، بينما كتب أحدهم " الشرطة، مغتصبون".
وووفق موقع سكاي عربية، كان الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما قد تعرض لهجوم بالعصي خلال ما وصفته الشرطة بحملة لتدقيق الهوية في ضاحية العاصمة الفرنسية، الخميس الماضي.
ونقل الرجل الذي لم يعرف غير اسمه الأول، إلى المستشفى، بينما وجهت السلطات اتهاما لأحد الشرطيين بالاغتصاب وآخر اتهم بالاعتداء.
ووصف الضحية ما وقع له في مقابلة مع تليفزيون بي أف أم الفرنسي بأن الشرطة طلبت منه الوقوف مقابل جدار في الضاحية، بينما وضع أحدهم عصا في مؤخرته بشكل عمدي.
وقال ثيو:" شعرت وكأنها في معدني.. لقد خرت قواي تماما".
وأكد وزير الداخلية يوم الأحد أنه تم إيقاف أربعة ضباط على صلة بالاعتداء.
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