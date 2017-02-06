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سياسة واقتصاد

كيف ساهم تعويم الجنيه برفع تحويلات العاملين المصريين بالخارج؟

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
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كيف ساهم تعويم الجنيه برفع تحويلات العاملين المصريين بالخارج؟

(رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4 بالمئة إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2016 من 1.4 مليار في ديسمبر كانون الأول 2015.

 

وبهذا يصل إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار بزيادة 11.8 بالمئة من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015 حسبما ذكر البنك المركزي في بيان.

 

 

كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وقال البنك إن حوالي 72 بالمئة من تحويلات الربع الأخير أي نحو 3.3 مليار دولار جاء بعد قرار التعويم.

 

 

يحول المصريون العاملون في الخارج مليارات الدولارات سنويا وهذا مصدر مهم للعملة الصعبة في البلد الذي يعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات في ظل القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011.

 

 

كان قرار تعويم الجنيه يهدف إلى جذب التدفقات الأجنبية وتضييق الخناق على السوق السوداء للدولار التي أثنت الناس عن ضخ العملة الصعبة عبر النظام المصرفي.

 

 

ولجأ العاملون في الخارج إلى السوق السوداء في ظل اتساع الفرق بين سعر الصرف الرسمي للدولار والسعر الموازي.

 

 

وقد تكون زيادة التحويلات مؤشرا على نجاح تحرير سعر الصرف وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه في تشجيع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.

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