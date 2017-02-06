اقتصادية دبي توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية اليابانية لحماية حقوق الملكية الفكرية

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية اليابانية لحماية حقوق الملكية الفكرية - ومقرها طوكيو - بهدف تنسيق العمل الجماعي والحملات المشتركة لمكافحة انتهاكات الملكية الفكرية التي قد تواجه الشركات اليابانية في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وفد من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إلى اليابان وذلك في إطار تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أبرز الممارسات المتبعة في مجال حماية المستهلك والملكية الفكرية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، بحث الوفد سبل التعاون لبلوغ درجات المهنية في التعامل مع القضايا التي تنتهك حقوق أصحاب العلامات التجارية والملكية الفكرية وبالتالي الحفاظ على السمعة التجارية لإمارة دبي باعتبارها بوابة لاستدامة الأعمال وتنافسيتها عالميا.

ترأس وفد اقتصادية دبي محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.. واستمرت الزيارة 5 أيام في كل من مدينتي طوكيو وأوساكا وشملت لقاءات وزيارات لكبرى المصانع والشركات العالمية فضلا عن الاجتماعات الرسمية مع عدد من الهيئات الحكومية اليابانية المتخصصة.

وقال محمد علي راشد لوتاه أن دبي ترتبط بشراكة استراتيجية وتجارية مع اليابان إذ تعتبر دبي موطنا للعديد من المنتجات اليابانية فضلا عن ذلك تستحوذ المنتجات اليابانية على حصة سوقية كبيرة في الإمارة ومنها قطاع السيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات وغيرها من المنتجات.

وأضاف ان اقتصادية دبي حرصت على زيارة اليابان للاستفادة مع الخبرات وبحث القضايا والتحديات التي تواجه الشركات اليابانية في مجال الغش التجاري والتقليد وسبل التعاون المشتركة لفلترة سوق دبي من هذه الظواهر السلبية إن وجدت.

وأوضح أن الوفد اطلع خلال زيارته على أبرز الممارسات في كبريات الشركات ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة نيسان وباناسونيك إلى جانب ذلك عقد الوفد لقاءات ثنائية مع ممثلين من وزارة التجارة والصناعية اليابانية ومؤسسة التجارة الخارجية اليابانية ومكتب براءات الاختراع الياباني ومع عدد من الجهات الحكومية لمناقشة آلية العمل في مجال حماية المستهلك وكيفية حفظ حقوق التجار من أصحاب العلامات التجارية.

وأكد ان الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التجارة الخارجية اليابانية لحماية حقوق الملكية الفكرية هي جزء من جهود اقتصادية دبي المستمرة في تعزيز الشراكات لحماية مصالح أصحاب العلامات التجارية وكذلك تعزيز مكانة دبي كوجهة تجارية تنافسية.

وقدم مشهور الشامسي مدير أول قضايا حقوق الملكية الفكرية في اقتصادية دبي خلال الزيارة عرضا تحدث خلاله عن أنظمة الملكية الفكرية في دبي لحماية العلامات التجارية ونظام بوابة الملكية الفكرية الإلكترونية ونتائج الضبطيات والقضايا المقدمة للعام 2016 .

وقال الشامسي في - الندوة التي عقدت في مكتب التجارية الخارجية اليابانية بحضور عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي وممثلين من كبرى الشركات الصناعات اليابانية - أن الملكية الفكرية تعتبر من الضرورات الملحة التي يجب توافرها في كل مدينة تجارية حيث أن الملكية الفكرية هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تساهم في استدامة البيئة استثمارية وتشجيع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وكذلك حماية مصالح المستهلكين من الغش التجارية عبر ضمان الحصول على سلع وخدمات تستحق المبالغ المدفوعة فيها والقضاء على الظواهر السلبية والمتمثلة في شراء البضائع المقلدة.

وأضاف أن اقتصادية دبي تعنى بحماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية والقضاء على جميع أشكال الغش التجاري وتوعية قطاع الاعمال بأهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية وحماية المبتكرين وتشجيعهم على الابداع والابتكار وتنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق والمستودعات للتأكد من خلوها من المنتجات المقلدة والمغشوشة.