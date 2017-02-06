وزارة العمل تتوعد مسؤول أردني بشركة سعودية لطرحه وظيفة شاغرة خصها بمواطنيه

وعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالتحقق بقضية مسؤول أردني في شركة سعودية كبرى نشر إعلاناً عن وظيفة شاغرة على حساب بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خصص التوظيف فيها للأردنيين.

ووفقاً لصحيفة "صدى" السعودية، أوضح المسؤول في إعلانه المنشور على كروب مخصص للأردنيين في السعودية إن الشركة تبحث عن مترجم إنجليزي/عربي.

وأكد المسؤول أنه المسؤول عن الوظيفة ومن سيقوم بالمقابلة، موضحاً أن الشركة لم تعلن عن هذه الوظيفة بشكل رسمي على موقعها الإلكتروني أو قنوات التوظيف الأخرى، حيث تم تكليفه بها، وأنه يود أن ينفع بها أبناء بلده.

وتدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل، بعد أن تواصل معه مواطن بخصوص الإعلان، ليرد كاتباً على حسابه الرسمي بموقع تويتر إن "الوزارة ستتخذ الإجراء اللازم بعد أن تتحقق من ذلك".

ولم تنشر الصحيفة السعودية اسم المسؤول أو اسم الشركة واكتفت بوصفها بأنها "تعد من الشركات الكبرى في المملكة".