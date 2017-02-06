برنامج حساب المواطن: 28% من منازل السعوديين ينفق عليها نساء

ذكر ماجد العصيمي المشرف على برنامج (#حساب_المواطن) السعودي أن نسبة السعوديات المسجلات في برنامج "حساب المواطن" كعائل للأسرة وصلت إلى 28 بالمئة.

وفي تصريحات لبرنامج "الثامنة" على قناة MBC السعودية، قال ماجد العصيمي إن إمكانية احتساب القروض والالتزامات المالية على المواطنين المسجلين في البرنامج من عدمه يرتبط بالسياسات التي يتم دراستها حتى الآن.

وأضاف "العصيمي" إن البرنامج سوف يصل إلى القروض المسجلة على المسجلين في البرنامج من خلال التعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

وطالب جميع المواطنين بالتسجيل في الفترة الحالية.

وبرنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي بدء التسجيل فيه ليل الثلاثاء الماضي، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.