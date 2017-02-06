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سياسة واقتصاد

الملكة اليزابيث تحتفل بمرور 65 عاما على اعتلائها عرش بريطانيا

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
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الملكة اليزابيث تحتفل بمرور 65 عاما على اعتلائها عرش بريطانيا

(رويترز) - تحتفل الملكة اليزابيث باليوبيل الياقوتي اليوم الاثنين في ذكرى مرور 65 عاما على اعتلائها العرش في بريطانيا.

 

وستطلق المدفعية الملكية 41 طلقة في وسط لندن بهذه المناسبة. ونشر مكتب الملكة صورة تظهر فيها الملكة وهي ترتدي مجموعة من المجوهرات من الياقوت الأزرق التي قدمها لها والدها الملك جورج السادس كهدية زواجها في 1947 .

 

وقلصت الملكة اليزابيث(90 عاما) زياراتها الدولية ولكنها تباشر بشكل منتظم مهامها الرسمية حول بريطانيا. وقالت الملكة في ديسمبر كانون الأول إنها ستقلص عدد المؤسسات التي ترعاها وقامت بنقل دورها في عشرات من الجمعيات الخيرية والمعاهد الأكاديمية والمجموعات الرياضية لأفراد آخرين في العائلة المالكة.

 

وقال مكتبها إن الملكة ستقضى هذا اليوم كالمعتاد في مقر إقامتها في ساندرينجهام بشرق انجلترا.

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