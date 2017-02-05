"دبي الذكية" تستضيف أول "هاكاثون للسعادة في دبي" يجمع 40 مبدعا ومطورا

يلتقي أربعون مبدعا في مجال التكنولوجيا في مطار دبي الدولي خلال هذا الأسبوع بهدف اكتشاف حلول ذكية وابداعية توفر تجارب تعزز السعادة في مدينة دبي. ويشكل هؤلاء أربع فرق دولية و28 بطلا للسعادة ويمثلون 23 جهة حكومية وخاصة.

وتعتبر هذه الفعالية التي تحمل عنوان "تجربة السفر الذكية" هي الأولى ضمن سلسلة نشاطات "هاكاثون السعادة" الذي تنوي "دبي الذكية" استضافتها بهدف اكتشاف وتصميم وابتكار نماذج حلول تحقق السعادة في كافة قطاعات المدينة تماشيا مع أهداف أجندة السعادة التي وضعتها دبي الذكية والهادفة إلى تحقيق نسبة سعادة في دبي تصل إلى 95 بالمائة بحلول العام 2021.

ونقلا عن وكالة أنباء الإمارات، أوضحت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية إن "هاكاثون السعادة في دبي" هو عبارة عن منصة جديدة تمنح الخبراء المحليين والدوليين فرصة التعاون وابتكار الحلول الذكية من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة في المستقبل والمساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية إلى الارتقاء بدبي لتكون المدينة الأسعد على وجه الأرض.

حيث يوفر "هاكاثون السعادة في دبي" فرصة هامة لتوسيع آفاق التعامل والتواصل بين موظفي الحكومة والمجتمع العالمي ما يساهم في تحسين التجارب الحياتية لجميع سكان دبي وزوارها.

وأضافت أن "هاكاثون السعادة في دبي" يترجم التأثير الإيجابي الذي يمكننا تحقيقه على مستوى المدن عن طريق تنسيق الجهود ومد جسور التعاون..مضيفة أن دبي اتخذت زمام المبادرة في اعتماد مقاربة تضع الناس في المقام الأول في اهتمامات المدينة وقطاعاتها وخطتها ومشاريعها ما يجعلها نموذجا وقدوة عالمية للتعاون والفكر الإبداعي.

وأشارت إلى أن الدورة الأولى من "هاكاثون السعادة في دبي" ستتمحور حول قطاع السفر بحيث ستتوفر لأبطال السعادة وأبرز الخبراء الدوليين فرصة للعمل معا عن كثب من أجل ابتكار حلول فعالة من شأنها أن توفر تجارب سعيدة لزوار دبي انطلاقا من ابتكار الأفكار وصولا إلى وضع نماذج تطبيقية لها في غضون خمسة أيام فقط.

وسيستمر الهاكاثون من الخامس وحتى التاسع من فبراير في صالة الوصول في المبنى الثالث من مطار دبي الدولي بدعم من مؤسسة مطارات دبي ومجموعة جميرا و"دو" واتصالات ومؤسسة حكومة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي.

وسيتسنى للمشاركين الاطلاع على بيانات المدينة المفتوحة ذات الصلة بقطاع السفر وتحليل نتائج الإحصاءات التي أجراها فريق أجندة السعادة بشأن هذا القطاع واستعراض التحديات ذات الصلة والعمل على تصميم وابتكار نماذج حلول تتماشى مع احتياجات القطاع للتأثير إيجابا على مستوى السعادة فيه.

وإضافة لذلك سيشرف أبطال السعادة على تطبيق النماذج المختارة والتي سيتم الإعلان عنها خلال حفل أواخر الشهر الجاري.

وفي هذا السياق يعمل مكتب دبي الذكية بالتنسيق مع "هاك ماسترز" شبكة التكنولوجيا والإبداع البريطانية التي تعمل بالتعاون مع قسم التجارة الدولية في المملكة المتحدة حيث يشكلا معا حلقة وصل مع شركات ومواهب بريطانية ستساهم بخبراتها التكنولوجية ضمن الفعالية.

وتشمل الشركات البريطانية الداعمة لهذا الحدث "بي آي إي سيستمز" صاحبة الخبرات الطويلة في مجال المطارات و"بلاك سوان" العاملة في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وشركة "دبليو 3 دبليو" التي ستقدم خبراتها في مجال الحلول المبتكرة في قطاع السفر بالإضافة إلى شركة "تايدواي" وهي أكبر مجموعة بريطانية للبنية التحتية تعمل بالشراكة مع "هاي سبيد " و"كروس ريل".