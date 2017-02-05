القمة العالمية للحكومات تعتمد الطاير للسيارات بدبي شريكا للسنة الرابعة على التوالي

تواصل القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الفترة من 12 الى 14 فبراير الحالي شراكتها مع الطاير للسيارات للسنة الرابعة على التوالي كشريك السيارات الحصري في إطار توجهات القمة لتعزيز الشراكة مع رواد القطاع الخاص الوطني في مختلف المجالات.

وبموجب هذه الشراكة توفر شركة "الطاير للسيارات" الوكيل المحلي المستورد لسيارات لاند روفر في دولة الإمارات أسطولا من 80 سيارة رينج روفر لنقل كبار الشخصيات المشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات المنصة الدولية الأبرز في مجال استشراف وصناعة المستقبل.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال الدكتور طارق حميد الطاير عضو مجلس إدارة "الطاير للسيارات" إن القمة العالمية للحكومات تعد مبادرة عالمية رئيسية تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة العالم في القطاعات الحكومية والصناعية والخدمية.

وأضاف " نفخر كشركة الطاير للسيارات التي تمثل لفيفا من أشهر علامات السيارات العالمية في دولة الإمارات أن نكون جزءا من هذا الحدث العالمي المرموق الذي يهدف إلى بناء مستقبل أفضل للجميع"..مشيرا الى ان هذه المبادرة تشكل خير مثال على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعد عاملا رئيسيا لضمان نجاح الحكومات والمواطنين.

من جانبه قال بروس روبرتسون المدير العام لشركة جاكوار لاند روفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " إن الشراكة المستمرة بين الطاير للسيارت الوكيل المحلي المستورد لسياراتنا في دولة الإمارات والقمة العالمية للحكومات تعكس التزام الشركة تجاه المبادرات الاستراتيجية في دولة الإمارات.

وتشكل "القمة العالمية للحكومات" منصة دولية رائدة لاستشراف وصناعة المستقبل وتستقطب في دورتها الخامسة 150 متحدثا في 114 جلسة.. ويشارك في أعمالها أكثر من 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية ضمن وفود من 138 دولة ما يعد أكبر مشاركة من نوعها منذ انطلاق القمة في دورتها الأولى عام 2013.