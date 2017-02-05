1158 ريال متوسط إنفاق السعودي على التأمين

بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي حوالي 1158 ريالاً مقارنة بـ 1177 ريالاً خلال 2015 مسجلاً تراجعاً وصلت نسبته إلى 1.6 بالمئة ما يعادل 19 ريالاً لكل فرد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، استند إلى القوائم المالية لشركات التأمين، فقد سجل متوسط إنفاق الفرد على التأمين خلال الربع الرابع من 2016 حوالي 245 ريالاً، مقارنة بـ 256 ريالاً للربع لنفس الفترة من 2015، مسجلاً تراجعاً نسبته 4.3 بالمئة بما يعادل 11 ريالاً.

ويعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين من خلال كثافة التأمين.

وتراجع متوسط إنفاق الفرد في الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق (الثالث) من 2016، بنسبة بلغت 5.2 بالمئة ما يعادل نحو 14 ريالاً، حيث سجل حينها معدل الإنفاق في الربع الثالث 2016 حوالي 259 ريالاً.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2016 حوالي 36.7 مليار ريال مقارنة بـ 36.5 مليار ريال في 2015، مسجلة نمواً نسبته واحد بالمئة ما يعادل 249.5 مليون ريال.

وتستحوذ شركتان على حوالي44 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2016، وهما شركة "التعاونية" وشركة "بوبا العربية"، حيث تستحوذ الأولى على حوالي 22 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملاً، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة في الشركة خلال 2016 حوالي 8.06 مليار ريال مقارنة بـ 7.55 مليار ريال في 2015.

كما تستحوذ الشركة الثانية "بوبا العربية" على 22 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع كاملاً لعام 2016، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة للشركة حوالي 7.94 مليار ريال، مقارنة بـ 7.33 مليار ريال في 2015.

يشار إلى أن نسبة الاستحواذ لشركة "التعاونية" ارتفعت بمقدار نسبة واحدة من 21 بالمئة خلال 2015 إلى 22 بالمئة خلال 2016.

أما شركة بوبا العربية فقد ارتفعت بمقدار نسبتين من 20 بالمئة خلال 2015 إلى 22 في المائة خلال 2016.

وفيما يخص الربع الرابع في 2016 فقد بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلاله نحو 7.78 مليار ريال، مقارنة بـ 7.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2015.

وتعد الأقساط المكتتبة في الربع الرابع من العام الماضي، أدنى مستوى ربعي منذ الربع الرابع من 2014.

ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية نحو 35 شركة، في حين يصل عدد "وسطاء التأمين" المرخص لها إلى نحو 80 شركة، بينما بلغت عدد شركات وكلاء التأمين المرخص لها نحو 84 شركة، والمختصون الإكتواريون ثلاث شركات.

وسجلت شركات خبراء المعاينة ومقدور الخسائر نحو 15 شركة، أما شركات إخصائي تسوية المطالبات التأمينية فبلغت عشر شركات، واستشاريو تأمين ثماني شركات.

ووصلت رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها 35 شركة إلى حوالي 12.96 مليار ريال، منها أربع شركات بلغت خسائرها المتراكمة من 50 بالمئة إلى أقل من 75 بالمئة من رأس المال، وهي شركة "ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" و"الأهلية للتأمين التعاوني" و"أمانة للتأمين" و"سوليدرتي تكافل".

وبلغ عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة من 75 بالمئة إلى أقل من 100 بالمئة، شركة واحدة وهي شركة "سند للتأمين التعاوني".

في حين تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" رأسمالها، علما بأن الشركتين السابقتين موقوفتان عن التداول في سوق الأسهم السعودية.