2000 مهندس سعودي يبحثون عن عمل

قدر المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين عدد المهندسين الباحثين عن العمل حالياً في المملكة بنحو ألفي مهندس سعودي.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المهندس عبدالناصر عبداللطيف "إن هناك أكثر من 110 شركات ومكاتب هندسية تقدمت للهيئة خلال اليومين الماضين للحصول على خدمات أكثر من 310 مهندسين باحثين عن عمل في القطاع الهندسي".

وتوقع "عبداللطيف" أن يتضاعف العدد خلال الأيام المقبلة بعد أن بدأت الهيئة مخاطبة الشركات والمكاتب لتوظيف المهندسين السعوديين الباحثين عن العمل. كما توقع أن يتضاعف العدد لاستيعاب شريحة كبيرة من المهندسين السعوديين.

وقال إن الهيئة ستتحمل نفقات التأمين المهني للمهندس السعودي الذي يتم توظيفه حديثا ضمن برنامج الحوافز التي أقرتها لتشجيع المكاتب والشركات الهندسية وقطاع المقاولات على توظيف المهندسين السعوديين، داعياً إياها إلى الاستفادة من عشر مزايا حددها البرنامج، التي من بينها تحمل التأمين المهني للمهندس السعودي، بعد أن أطلقت الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) هذا البرنامج.

وقدر عدد المهندسين الباحثين عن العمل حالياً بنحو ألفي مهندس سعودي، وأنه فور توظيفهم في شركات ومكاتب الهندسة سيكونون مشمولين ضمن برنامج التأمين المهني.

وكانت الهيئة السعودية للمهندسين قد اتفقت مع كل من وزارة العمل و"هدف" على دعم توظيف جميع المهندسين السعوديين حسب النطاقات، بدعم مالي لا يقل عن ألفي ريال شهرياً ويزداد حسب نطاق المكتب أو الشركة الهندسية، إضافة إلى السعي لمنح أي مكتب أو شركة عشر نقاط في نظام تصنيف المكاتب الهندسية التي عملت عليه هيئة المهندسين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. وإعلان قائمة بالشركات والمكاتب الهندسية التي ستساعد على توظيف المهندسين السعوديين في الموقع الإلكتروني لهيئة المهندسين، وفي المؤتمرات، وفي مجلة "المهندس".

كما يقوم "هدف" بدعم توظيف المهندسين السعوديين المؤهلين للدعم حسب النطاقات بمبلغ لا يقل عن ألفي ريال شهرياً ويزداد حسب نطاق المكتب أو الشركة الهندسية وفق آلية الدعم الإضافي للأجور، علماً أن أغلب المكاتب والشركات الهندسية تقع في النطاق الأخضر المتوسط، أي تحصل على دعم 3 آلاف ريال لكل مهندس.