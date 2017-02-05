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سياسة واقتصاد

الشيخ حمدان يكشف عن مشروع مستقبلي جديد في إمارة دبي

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
الشيخ حمدان يكشف عن مشروع مستقبلي جديد في إمارة دبي

سيعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي،  عن مشروع مستقبلي جديد في إمارة دبي. وذلك في فعاليات الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات التي تنطلق 12 فبراير الحالي

ويشارك في القمة قادة عالميون وعلماء وخبراء في علوم المستقبل ومختلف المجالات الإنسانية والتطبيقية، وتشهد تمثيل دولي رفيع المستوى لتؤكد مكانتها كمركز عالمي للعلم والمعرفة، ومنصة جامعة للعلماء وأكثر شخصيات العالم تأثيراً لتبادل الرؤى والتجارب وبناء الوعي تجاه تحديات المستقبل وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة 150 متحدثاً في 114 جلسة، ويشارك في أعمالها أكثر من 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية ضمن وفود من 138 دولة، ما يعد أكبر مشاركة من نوعها منذ انطلاق القمة في دورتها الأولى عام 2013.

ويعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جلسة حوارية خلال اليوم الأول للقمة، فيما يعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، من منصة القمة عن مشروع مستقبلي جديد في إمارة دبي.

ويشارك في القمة قادة عالميون وعلماء وخبراء في علوم المستقبل ومختلف المجالات الإنسانية والتطبيقية، وتشهد تمثيل دولي رفيع المستوى لتؤكد مكانتها كمركز عالمي للعلم والمعرفة، ومنصة جامعة للعلماء وأكثر شخصيات العالم تأثيراً لتبادل الرؤى والتجارب وبناء الوعي تجاه تحديات المستقبل وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها.

ويخاطب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المشاركين في القمة العالمية للحكومات في جلسة رئيسية، يتحدث خلالها عن استدامة الأوطان عبر منظومة القيم.

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